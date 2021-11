Demi Rose w czerwonej sukience zachwyciła fanów!

Wygląda na to, że brytyjska modelka, Demi Rose, na dobre zagościła w USA. Najwyraźniej postanowiła tam rozwijać swoją karierę, która przynosi jej coraz większe zyski.

Na profilu Demi pojawiają się piękne zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, a fani są nimi zachwyceni.



Tym razem gwiazda pochwaliła się zdjęciem z Beverly Hills, sprzed luksusowego hotelu. Wchodząc po schodach wyścielonych czerwonym dywanem, Demi zrobiła kolosalne wrażenie.



Miała na sobie równie krwistą, co dywan, suknię, która była doskonale dopasowana do figury boskiej Rose.



Do tego dobrała czerwone, klasyczne szpilki i torebkę w kształcie róży. Trzeba przyznać, że modelka wyglądała obłędnie, co docenili także fani w komentarzach.



Czyżby Demi Rose właśnie podbijała Stany Zjednoczone? Wiele wskazuje na to, że tak!





