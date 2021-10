Demi Rose robi karierę w USA!

Demi Rose to ulubienica Brytyjczyków, którzy bardzo doceniają urodę modelki. Gwiazda o kolumbijskich korzeniach urzeka od dłuższego czasu pięknymi kształtami i niemal idealną twarzą.

Doceniają to nie tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale także fani na całym świecie.



Popularność Demi Rose rośnie, a teraz wiele wskazuje na to, że celebrytka postanowiła spróbować swoich sił za oceanem!



Od pewnego czasu modelka przebywa w USA, gdzie nie tylko doskonale bawi się i spędza czas w luksusowym otoczeniu, ale także pracuje.



Wygląda na to, że tamtejsze marki niedługo będą biły się o piękną Demi! Czy gwiazda zagości na dłużej w Stanach Zjednoczonych i na dobre porzuci Wielką Brytanię?



Może w końcu na to czas i Rose wykorzysta szansę od losu!

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 4 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Sandra Kubicka i Baron: Miała być ciąża i ślub, a tu taka sensacja! Aż trudno uwierzyć!



Polska modelka robi karierę w UK