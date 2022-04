Demi Rose zachwyciła stylizacją. Co za figura!

Demi Rose to ulubienica Brytyjczyków. Chociaż sama modelka już dawno nie gościła w Anglii. Spędza swoje życie na podróżach i tym razem znów wybrała się w jedną z nich.

Gwiazda postanowiła kolejny raz odwiedzić Stany Zjednoczone, które pokochała. Demi Rose poleciała do Kalifornii, by wypocząć w modnej wśród gwiazd i celebrytów miejscowości - Palm Springs.

To także doskonała okazja do prezentowania nowych stylizacji. Tym razem Demi Rose pochwaliła się zdjęciem właśnie w Palm Springs, do którego pozuje w obłędnej, czerwonej sukni, którą podkreśliła czarnym gorsetem.

Całości dopełniły kowbojki na nogach modelki, torebka z frędzlami i modne okulary przeciwsłoneczne. Demi Rose doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę swoich fanów.

Tym razem również wzbudziła zachwyt, a internauci nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. Trudno było także nie zauważyć, jak stylizacja podkreśliła atuty gwiazdy. Talia i ponętny biust przyciągnęły wzrok internautów.

