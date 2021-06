Demi Rose ma na swoim koncie sporo pięknych zdjęć. Modelka o brazylijskich korzeniach zachwyca urodą i niemal idealną figurą.

Gwiazda zdobyła popularność właśnie dzięki mediom społecznościowym, gdzie zauważyły ją wielkie marki.



Obecnie współpracuje z firmami produkującymi bieliznę i stroje kąpielowe, które często pokazuje na swoim koncie.



Tak było i tym razem, kiedy opublikowała zdjęcie we fiołkowym staniku i dresowych spodniach.



Fani jak zwykle nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i docenili jej wąską talię. By zapracować na taka figurę gwiazda spędza długie godziny na siłowni i pilnuje zbilansowanej diety.



Efekty widać gołym okiem i wygląda na to, że kariera pięknej Demi dopiero nabiera rumieńców!





