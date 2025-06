Słodka sałatka z ogórków gruntowych. Serwuj od razu, lub zrób do słoika

Podstawą tej sałatki jest wyrazista, lekko słodka zalewa na bazie miodu, octu i przypraw. Do jej przygotowania wystarczy połączyć wodę z miodem, octem, solą, cukrem i gorczycą, a następnie wszystko zagotować. Na końcu dodaje się olej, który sprawia, że smaki lepiej się łączą, a całość nabiera delikatniejszej konsystencji.

Zalewa nie tylko świetnie konserwuje ogórki, ale też nadaje im niepowtarzalny aromat. Idealnie komponuje się z innymi warzywami, takimi jak marchewka czy koperek, dzięki czemu można ją dowolnie modyfikować i tworzyć własne warianty tej klasycznej przystawki.

Sałatka z ogórków z modem. Idealna o każdej porze roku

Ogórki gruntowe należy dokładnie obrać i pokroić na bardzo cienkie plasterki. Im cieńsze, tym lepiej chłoną smak zalewy. Pokrojone warzywa układamy w słoikach, starając się ich nie upychać - powinny być ułożone dość ciasno, ale bez przesady. Następnie zalewamy je gorącą zalewą i zakręcamy wieczka.

W tym momencie można dodać do słoików także inne składniki - marchewkę startą na tarce, cebulę w piórkach czy świeży koperek. Taka baza daje wiele możliwości kulinarnych i sprawia, że każda partia przetworów może smakować nieco inaczej.

Do przygotowania sałatki potrzebne będą świeże ogórki gruntowe 123RF/PICSEL

Jak pasteryzować sałatkę z ogórków?

Aby sałatka z ogórków zachowała świeżość na długo, konieczne jest jej odpowiednie zakonserwowanie. Najczęściej stosuje się pasteryzację - w garnku lub piekarniku. W obu przypadkach kluczowe jest, by dopasować temperaturę wody lub piekarnika do temperatury słoików: gorące słoiki wkładamy do gorącej wody, zimne - do zimnej.

W garnku na dnie układamy ściereczkę kuchenną i ustawiamy na niej słoiki, tak by się nie stykały. Wodę nalewamy do 3/4 wysokości słoików i doprowadzamy do lekkiego wrzenia. Proces pasteryzacji trwa około 10 minut dla słoików litrowych.

W piekarniku pasteryzację przeprowadza się w temperaturze 110 stopni Celsjusza - również przez 10 minut. Po zakończeniu słoiki odwraca się do góry dnem i pozostawia na blacie do całkowitego ostygnięcia. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy wieczka są dobrze zamknięte. Gotowe przetwory warto przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu - idealnie sprawdzi się do tego piwnica lub spiżarnia.

Nie tylko ogórki, kisić można wszystko. I to dla własnego dobra Polsat Polsat