Demi Rose wciąż bawi się w USA! Modelka wprost promienieje!

Gwiazdy

Demi Rose znana jest ze swojej miłości do podróżowania. Modelka nie jest w stanie zbyt długo usiedzieć w miejscu i teraz kolejny raz odwiedziła Stany Zjednoczone. Brytyjka pokochała to miejsce i wygląda na to, że może zechce zostać tu na dłużej.

Zdjęcie Demi Rose wie, jak zachwycić swoich fanów zdjęciem / @demirose / Instagram