Kim jest Demi Rose?

Demi Rose to pochodząca z Wielkiej Brytanii modelka o kolumbijskich korzeniach, a jednocześnie prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już prawie 20 mln internautów. Od dziecka marzyła, aby zaistnieć w wielkim świecie show-biznesu, dlatego też już jako nastolatka brała udział w wielu castingach. Chciała chodzić po wybiegach i brać udział w kampaniach reklamowych. Niestety przeszkodził jej w tym wzrost - Demi ma zaledwie 150 cm. Po części jej pragnienia się zrealizowały, bo dziś jest znaną fotomodelką, bierze udział w wielu prestiżowych sesjach zdjęciowych, sporo podróżuje po świecie i nie narzeka na brak popularności. Bywa porównywana do Kim Kardashian - a to dlatego, że szczyci się krągłymi kształtami - swoje sporych rozmiarów pośladki i biust chętnie eksponuje na zdjęciach. Zdaniem fanów, ma się czym pochwalić. Za każdym razem, gdy pojawi się nowy post, internauci licznie komentują, wyrażając swój zachwyt.

Demi jeszcze niedawno była długowłosą szatynką, potem zaczęła wspominać, jak to dobrze było mieć blond włosy. Fani myśleli nawet, że gwiazda Instagrama powróci do swojego dawnego koloru, jednak tak się nie stało. Jak zwykle Rose postanowiła zaskoczyć swoich followersów. Na Jej Instagramie pojawiło się bowiem zdjęcie w długich, kręconych i... czerwonych włosach. Demi nie byłaby sobą, gdyby przy okazji nie zaprezentowała zmysłowej pozy, wypinając przy tym odsłonięte pośladki. Najprawdopodobniej to efekt ostatniej sesji zdjęciowej na Kostaryce.

Fanów zamurowało, ale mimo to jak zwykle są zachwyceni wyglądem modelki. Można by ją nawet porównać do Shakiry sprzed wielu lat - fryzura, którą zaprezentowała jest niemal identyczna. A Wam jak się podoba?

