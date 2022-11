Doda znów zakochana. Plotek na temat tożsamości jej nowego wybranka nie brakowało

Doda rok temu, w listopadzie 2021 uzyskała rozwód ze swoim drugim mężem, Emilem Stępniem. Piosenkarka nie ukrywała, że to małżeństwo wiele ją kosztowało i przed kamerami wyznała, że przeżyła istne piekło w związku z Emilem.

Niektórych zaskoczyły nawet dramatyczne kulisy ich miłości, która ukazała się nie być prawdziwą. Fani Dody spodziewali się, że ich ulubienica na dłuższy czas da sobie spokój z nowymi związkami, ale nic bardziej mylnego.

Gwiazda obecnie przebywając na wakacjach pokazała zdjęcie z nowym wybrankiem swojego serca. Już wcześniej wspominała, że w jej życiu pojawił się pewien mężczyzna, ale nie zdradzała zbyt wiele.

Wakacje w Wietnamie okazały się być doskonałą okazją, by ujawnić tożsamość kolejnej miłości Dody.

Początkowo para opublikowała zdjęcie, na którym nie widać twarzy mężczyzny, ale szybko pojawiły się plotki, że jest nim Dariusz Pachut, który jeszcze do marca 2022 roku był partnerem Doroty Gardias.

Plotki sama Doda potwierdziła niezwykle szybko, publikując dzień później kolejną fotografię w swoich mediach społecznościowych, na których już doskonale widać twarz Dariusza.

Kim jest Dariusz Pachut? "Uzależniony od endorfin. Cały czas w działaniu"

Prócz tego, że Dariusz Pachut był słynny ze swojego związku z pogodynką, którą mocno wspierał podczas walki z nowotworem, a następnie niespodziewanie para ogłosiła rozstanie, to prywatnie jest ratownikiem medycznym, podróżnikiem i sportowcem, instruktorem strzelania i mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu.

Mężczyzna ma 36 lat i jest także zaangażowany w tworzenie swojego profilu w mediach społecznościowych. To właśnie tam sam o sobie napisał:

"Uzależniony od endorfin. Cały czas w działaniu. Pozytywnie nastawiony. Z niekończącą się energią".

Tam też zamieszcza motywujące do aktywnego stylu życia zdjęcia i opisy, a jego profil obserwuje już prawie 32 tysięce osób. Teraz nie brakuje również relacji z wyjazdu z ukochaną.

Para w końcu bez zbędnego ukrywania się może cieszyć się wspólnym czasem i dzielić się nim ze swoimi fanami. Przypomnijmy, że pierwsze plotki o ich miłości pojawiły się już w maju 2022 roku.

Wtedy jednak oboje milczeli na ten temat. Teraz nie ma już takiej potrzeby!

Fani komentują nowy związek Dody. Nie wszyscy są zachwyceni

Fani, którzy od lat obserwują życie zawodowe i prywatne Dody, nie kryją zdziwienia jej nowym związkiem. Oczywiście trzymają kciuki za swoją ulubienicę, jednak pod zdjęciami można znaleźć mało optymistyczne komentarze internautów:

"Dobra z całym szacunkiem ale to już było...jakbym znowu widziała tluste włosy Emila (...). Każdy się cieszy, że jesteś szczęśliwa! Ale za jaką cenę? Po co znowu medialnie, oby ten kandydat wytrzymał dłużej niż poprzednicy, trzeba go dopingować, bo będzie tego potrzebował", " Życzę szczęścia. Jednak szukałabym faceta, który nie potrzebuje IG, żeby opłacić rachunki. Pan Pachut bardzo skorzysta na tej znajomości, więc jakoś nie wierzę w jego uczucie. Obym się myliła" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem Dody i Dariusza z wietnamskiego targu.

Czy faktycznie Doda ze zbyt dużą otwartością i ufnością wchodzi w nowy związek? Czas pokaże!

