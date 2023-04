Doda wypoczywa na Sri Lance

Gwiazdy Jessica Simpson coraz szczuplejsza? Pokazała nowe zdjęcie Doda od kilku miesięcy spotyka się z Dariuszem Pachutem. Piosenkarka Wielkanoc spędziła z partnerem na Sri Lance. Instagramowy profil Dody od pewnego czasu jest więc wypełniony relacjami z jej zagranicznego wyjazdu. Czytając komentarze pod postami, można zauważyć, że fani zasypują ją miłymi słowami. Niemal na każdym kroku podkreślają, że widać, jak bardzo jest szczęśliwa. Szczególnie przypadło im do gustu romantyczne nagranie z drona, na którym zakochani nie szczędzą sobie czułości.

Doda nie kryje zachwytu nad egzotycznym krajem i regularnie dzieli się z fanami filmami i zdjęciami. "Jakie to piękne miejsce....Wspaniała kultura, niesamowita przyroda i jedzenie, ciekawa religia, ichniejsze rytuały piękna i cała Ajurweda to majstersztyk plus tyle magicznych miejsc do zwiedzania, że nie starczy nam tu dni" - napisała pod jednym z postów.

Doda odsłoniła umięśniony brzuch

Na instagramowym profilu Dody właśnie pojawiło się kolejne ujęcie ze Sri Lanki, które opatrzyła krótkim opisem. "Czasem fajnie w ekskluzywnym hotelu, ale czasem fajniej w klimatycznej lepiance. Kuchnia lankijska inaczej smakuje, jak ją sam zrobisz, a że czasem lubię "namieszać"... to kolejne warsztaty kulinarne za mną" - napisała.

Aktywność fizyczna odgrywa ważną rolę w życiu Dody. W wywiadach niejednokrotnie podkreślała, że przed laty trenowała lekkoatletykę. Obecnie piosenkarka ciężko ćwiczy na siłowni, co czasami pokazuje w mediach społecznościowych.

Piosenkarka zapozowała w stroju, który dokładnie wyeksponował jej umięśniony brzuch, a jej fani nie potrafili przejść wobec nowego zdjęcia obojętnie. "Masz tak piękną sylwetkę, że napatrzeć się nie mogę, widać że kosztowała dużo pracy i wysiłku [...]", "Promieniejesz. Widać, że wreszcie jesteś naprawdę szczęśliwa, przemiana olbrzymia, super. Powodzenia", "Idealna figura, piękny kolor włosów i cudowny uśmiech, wreszcie promieniejesz prawdziwym szczęściem i niech tak zostanie", "Ale figura", "Pięknie wyglądasz" - można przeczytać pod postem.

