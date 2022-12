Doda należy do gwiazd, które chętnie dzielą się ze swoimi fanami informacjami o życiu prywatnym. Jak często podkreśla - karierę muzyczną rozpoczęła bardzo wcześnie. Już mając 13 lat, występowała na wielkiej scenie w teatrze Buffo. W 2000 roku związała się z zespołem Virgin. Wówczas jej życie całkowicie się zmieniło. Znalazła się pod ostrzałem mediów, które komentowały każdy jej krok. Tak jest do dziś.

Doda przyzwyczaiła się do tego, że o jej życiu - zarówno prywatnym, jak i zawodowym - sporo się mówi. W przeszłości podczas wywiadów sama chętnie komentowała swoje relacje i rozstania, opowiadała o pasjach - miłości do muzyki oraz sportu.

"Tego o mnie nie wiecie". Doda podzieliła się wspomnieniem

Doda często podkreśla, że aktywność fizyczna jest dla niej bardzo ważna. Miłością do sportu zaraził ją tata. Paweł Rabczewski to polski sztangista, medalista mistrzostw świata i Europy. Piosenkarka w przeszłości poważnie rozważała karierę sportową. Trenowała lekkoatletykę - biegi na 100 i 600 m, skok w dal, pchnięcie kulą. O tym królowa polskiego popu mówi często.

Okazuje się jednak, że fani nie wiedzą o Dodzie wszystkiego. Piosenkarka podzieliła się z obserwatorami zdjęciem z dzieciństwa, przedstawiającym ją w kombinezonie narciarskim. Kadr podpisała bardzo wymownie.

"Z serii TEGO O MNIE NIE WIEDZIELIŚCIE. 02.02.1997 Jak nietrudno policzyć, ząb czasu nadgryzł to i owo, ale nie pasji i zapału do sportu... Oraz do stylu, co widać na kolejnych zdjęciach" - napisała pod najnowszym postem Doda.



Wspomnienie z dzieciństwa bardzo spodobało się fanom Dody. Pod postem w okamgnieniu pojawiły się pochlebne komentarze. "Ogień w oczach i uśmiech, a to najważniejsze nieważne ile ma się lat" - napisała jedna z fanek Doroty Rabczewskiej. "Strój się zmienił, ale umiejętności narciarskie bez zmian" - zgodziła się inna.



Śliczna mała Dorcia! możemy przeczytać pod postem

Zdjęcie Doda ma wielu oddanych fanów / Grabowski / AKPA

