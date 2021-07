Doda zaskoczyła fanów zdjęciem

Doda na początku czerwca 2021 roku zaskoczyła fanów wiadomością, że rozstaje się z mężem, Emilem Stępniem. Ta wiadomość była jak grom z jasnego nieba, ale gwiazda nie przestaje zaskakiwać.

Teraz media rozpisują się na temat jej nowego związku. Max Hodges to mężczyzna, z którym Doda już nawet nie ukrywa, że spędza sporo czasu, a on sam zaczyna mieć wielu fanów w Polsce.



Fani od tego momentu jeszcze uważniej śledzą poczynania Dody w mediach społecznościowych, gdzie jest bardzo aktywna. Publikuje filmy i zdjęcia, na których nie brakuje jej i nowego chłopaka gwiazdy.



Uwagę fanów jednak zwróciło inne zdjęcie Dody, bez Maxa Hodges'a. Wokalistka pozuje na nim sama, rozpisując się we wpisie o swojej miłości do natury.



"Dorota, nie mogę się doliczyć 5 palca u stopy. Przepraszam, ale naprawdę zwróciłem na to uwagę, nie jestem jakimś fetyszystą" - napisał jeden internauta pod zdjęciem Dody.

Faktycznie, patrząc na stopę Doroty Rabczewskiej na zdjęciu, trudno doszukać się wszystkich palców. Fani byli na tyle dociekliwi, że doczekali się odpowiedzi Dody na jej InstaStories.



Gwiazda pokazała tam swoją stopę i faktycznie, mały palec po prostu czasem się chowa. Internauci mogli odetchnąć z ulgą, bo Doda ma wszystko co trzeba na swoim miejscu!

