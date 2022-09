Doda pozwała Polskę do Trybunału w Strasburgu i... wygrała. Otrzyma odszkodowanie

Informację o pozytywnym dla Dody wyroku podaje na Twitterze agencja AFP.

Przypomnijmy, w rozmowie z "Dziennikiem" w 2009 r. Dorota Rabczewska powiedziała, że "bardziej niż w Biblię, wierzy w dinozaury", ponieważ "ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Zapytana, co dokładnie ma na myśli, odrzekła, że "tych wszystkich gości, którzy spisali te niesamowite historie" (zamieszczone w Biblii, przyp. red.).

Słowa piosenkarki odbiły się szerokim echem w mediach, fala komentarzy płynęła z każdej strony. W końcu tematem zajęła się prokuratura i w 2012 r. Doda usłyszała wyrok. Sąd skazał ją na grzywnę w wysokości 5 tys. zł, uznając ją winną przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Słowa Dody w wyroku określono jako "obiektywnie obraźliwe".

Doda postanowiła odwołać się od wyroku. Ten został podtrzymany przez sąd okręgowy, poszła więc dalej i skargę na wyrok złożyła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten uznał, że kara jest zasadna. Rabczewska postanowiła więc zawalczyć poza granicami Polski i tak sprawa trafiła do Strasburga, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.



Jestem pewna, że po tym wszystkim okaże się, że nasze polskie sądownictwo jest co najmniej troszeczkę zapyziałe. Sprawy związane z religią w ogóle nie powinny być rozstrzygane przez sąd. Bo kto powinien być sędzią w takich sprawach? Ateista? Przecież do mojej sprawy był powołany biegły literaturoznawca. Choć tak naprawdę nikt mi nie może powiedzieć, co miałam na myśli, mówiąc te słowa. Przenośni używa się w różnoraki sposób – mówiła w wywiadzie dla "Wprost".

