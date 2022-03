Dorota "Doda" Rabczewska, wokalistka, a od jakiegoś czasu także producentka filmowa to jedna z najciekawszych osobowości rodzimego showbiznesu. Gwiazda została zaproszona do programu "Hejt Park", w którym zdradziła kilka sekretów i odniosła się do pytań, a czasem także zarzutów prowadzącego i słuchaczy. Co wyznała?

Sabrina wylansowała przebój "Boys". Jak dziś wygląda 54-letnia gwiazda?

Magda Gessler kocha być babcią. Pokazała zdjęcie z wnuczką

Katarzyna Cichopek nie przestaje zachwycać. Ta stylizacja to hit!

Aneta Zając pochwaliła się starymi zdjęciami. Zasugerowała zmianę! Już w pierwszych minutach programu Krzysztof Stanowski nawiązał do sportowej kariery Dody. Wokalistka od dziecka związana była ze sportem i pokładano w niej całkiem spore nadzieje. Doda świetnie biegała i pchała kulą i, jak sama przyznała, pokonywała "na rękę" większość chłopaków. Gdy jednak musiała zdecydować, czy chce połączyć swoją przyszłość ze sportem czy z muzyką, postawiła na karierę na estradzie.

Dorota Rabczewska przywołała słowa swojego ojca, który przestrzegał ją przed karierą w show biznesie. Rabczewski tłumaczył córce, że w sporcie wszystko jest jasne - medal czy pierwsze miejsce na mecie mówią same za siebie i ciężko jest z nimi dyskutować. Estrada rządzi się innymi prawami i zawsze znajdzie się ktoś, komu nie spodoba się występ lub repertuar artysty. Wiele lat spędzonych w sportowym reżimie zahartowało jednak Dodę, którą przez ostatnie dwie dekady kariery ciężko było złamać.

Reklama

Zobacz również: Afera z TVN i WOŚP! Doda pocałowała klamkę!

Instagram Post

Dorota "Doda" Rabczewska broni Willa Smitha. Postąpiłaby tak samo?

Krzysztof Stanowski spytał także jedną z największych polskich skandalistek, co myśli o Willu Smithie, który podczas gali Oscarów zaatakował żartującego z jego żony komika. Co ciekawe, wokalistka przyznała rację aktorowi, dodając, że rozumie targające nim emocje, a rodzina i bliscy są dla niej tak ważni, że pewnie i ona postąpiłaby w podobny sposób!

Następnie jeden ze słuchaczy nawiązał do robiącego wrażenie, legendarnego już wyniku Dody (156!), który uzyskała na testach IQ. Wokalistka jest członkiem Mensy, skupiającej osoby o wysokim ilorazie inteligencji. Doda przyznała, że już jako dziecko czuła się inteligentniejsza od innych i w podstawówce uzyskała wynik na poziomie 136 IQ.

Krzysztof Stanowski wywołał także temat filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego Doda jest producentką kreatywną i zauważył, że większość widzów jest przekonanych, iż w pierwszych fragmentach produkcji pojawia się bohater, którego pierwowzorem jest Radosław Majdan!

- Zaczyna się od zemsty na Radosławie Majdanie

– powiedział prowadzący, ale Doda zaprzeczyła jakoby było tak w rzeczywistości. Dodała także, że nie jest osobą mściwą tylko pamiętliwą, ale jeśli już komuś można współczuć to tylko jej, bo podczas małżeństwa z bramkarzem i obecnym mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan była przez niego regularnie zdradzana.

Doda zdradziła, z kim straciła dziewictwo! "Patrzyłam na nią jak na człowieka"

Krzysztof Stanowski spytał także wokalistkę o jej związek z dziewczyną, a ta przyznała, że faktycznie była w takiej relacji:

- Straciłam z nią dziewictwo. Byłam zakochana w dziewczynie. Żaden chłopak mnie nie rozdziewiczył

-zdradziła.

Na pytanie prezentera, dlaczego nie wiąże się dziś z kobietami, Doda zdradziła, że jest całkowicie hetero, a jako nastolatka nie patrzyła na swoją partnerkę jak na dziewczynę, ale człowieka.

W programie nie zabrakło także pytań o świetną formę Dody, która, choć skończyła już 38 lat, wygląda lepiej niż na początku kariery. Wokalistka przyznała, że całkowicie zrezygnowała z alkoholu, prowadzi higieniczny tryb życia i ćwiczy pod okiem dwójki trenerów. Gwiazda krytycznie odniosła się także do innych używek i zdradziła, że jest całkowitą przeciwniczką "życia na haju". Spodziewaliście się po niej tak mocnych zasad?

Instagram Post

***

Zobacz również:

Doda wyjawiła szczegóły konfliktu z Agnieszką Woźniak-Starak!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Możemy zakończyć na bójce, ale… w historii kryje się coś więcej. Łysienie to poważny problem © 2022 Associated Press