Dominika Gwit przeszła metamorfozę

Dominika Gwit zyskała popularność dzięki serialowi "Przepis na życie", w którym zagrała w 2011 roku.

Wówczas Polacy pokochali pulchną, zabawną dziewczynę i Dominika otrzymywała kolejne propozycje ról.



Z biegiem czasu postanowiła jednak zrzucić nadprogramowe kilogramy i odmienić swoje życie. Aktorka schudła w krótkim czasie 50 kilogramów i zachwyciła wszystkich swoją spektakularną przemianą.



Jednak ta odmiana nie trwała zbyt długo, bo gwiazdę dopadł efekt jo-jo i wróciła do swojej wagi sprzed odchudzania, deklarując do tej pory, że jest szczęśliwa taka, jaka jest.



Patrząc na jej zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych, trudno się z tym nie zgodzić, bo Dominika zawsze promieniście się uśmiecha i zaraża swoich fanów pozytywna energią.



Jest szczęśliwą żoną, a do tego kocha swoją pracę w teatrze, którą chętnie się chwali.



Ostatnio także postanowiła nieco zaszaleć na jesień i wybrała się do fryzjera. W życiu Dominiki nie ma już szalonych metamorfoz, także i tym razem postawiła na ciepły brąz i proste cięcie.



Fani jednak docenili delikatną metamorfozę i nie szczędzili jej komplementów pod zdjęciem.



Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz także:



"Rolnik szuka żony 8": Kamila żyje jak milionerka. Pokazała piękną posiadłość



Najniższe i najwyższe kobiety show-biznesu. Ile mają wzrostu?