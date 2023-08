Dominika Gwit: Ciąża i syn

Dominika Gwit to aktorka znana m.in. z roli w filmie "Galerianki", "Inni ludzie" czy "Przepis na życie". Gwiazda realizuje się również w wielu spektaklach teatralnych. 18 stycznia media obiegła wiadomość, że gwiazda urodziła swojego pierwszego synka. Gwit z dokładnością dba jednak o to, by chronić prywatności synka i uważa na to, jakimi wiadomościami na temat rodziny dzieli się w mediach społecznościowych i co pokazuje. Konsekwentnie nie zdradza imienia pociechy, jednak jakiś czas temu podzieliła się wiadomością, że pierworodny został ochrzczony. Ostatnio podzieliła się zdjęciem z synkiem, którego trzyma w objęciach i wymownym wpisem. Trudno zaprzeczyć, że aktorka wydaje się być niezwykle szczęśliwą i spełnioną mamą!

Dzień dobry w poniedziałek! Zbieram się do pracy i zebrać się nie mogę, bo śpi na mnie gagatek. Czeka mnie dziś owocny dzień! Najpierw wywiad o naszych nowych spektaklach, potem próba do @damskibiznes, a po południu znów tulasy i zabawy z Czarodziejem. Czuję, że żyję! Chodzę spać o 21, więc daję radę. Przepięknego tygodnia Wam życzę! Dominika Gwit na Instagramie

"Bije ciepło ze zdjęcia": Dominika Gwit z synkiem w objęciach

Pod postem opublikowanym na Instagramie przez Dominikę Gwit pojawiło się kilkanaście komantarzy. Internauci gratulują aktorce synka, życzą zdrowia i szczęścia młodej mamie. Czytamy:

Jaka piękna i uśmiechnięta mamusia! Aż bije ciepło ze zdjęcia. Dużo zdrówka dla całej rodzinki

Szczęścia nie da się ukryć

Dziękujemy i pani życzymy zdrowia i siły do maluszka

Ze wpisów w mediach społecznościowych można wywnioskować, że Dominika Gwit-Dunaszewska jest szczęśliwą mamą, a ta nowa rola w życiu jej służy. Wydaje się być spełniona i zadowolona zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

