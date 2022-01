Dominika Tajner miała trudną końcówkę roku

Ostatnie miesiące 2021 roku przyniosły Dominice Tajner wiele powodów do stresu i niepokoju. Była żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że przeszła jesienią operację usunięcia guzów piersi i w związku z tym niezbędny jest u niej zabieg rekonstrukcji biustu. W tym samym czasie rozstała się ze starszym o 20 lat cypryjskim biznesmenem Demetrisem, u którego boku była widywana jeszcze w wakacje.



Nowy ukochany Dominiki Tajner

Jednak teraz karta się odwróciła i celebrytka znowu promienieje szczęściem. Jak wyjawiła w poście na Instagramie, operacja rekonstrukcyjna piersi się udała, a sama Tajner znowu znalazła miłość. Tym razem wybranek jej serca mieszka o wiele bliżej niż poprzedni, bo w Konstancinie pod Warszawą. Gdy na początku roku opublikowała w social mediach ich pierwsze wspólne zdjęcie z wyjazdu do czeskiej Pragi, nazwała go bratnią duszą i była wdzięczna, że wspiera ją w trudnym okresie powrotu do zdrowia. W najnowszym poście na Instagramie zdradziła kolejne szczegóły ich związku. "Tak chyba wyglądają bratnie dusze. Czuję się jak 20-latka tylko z dużym doświadczeniem życiowym. Mamy wspólne pasje, możemy nawet leżeć i patrzeć ma siebie i to nas nie nudzi. Przeżyliście kiedyś takie coś?" - napisała Tajner.

Kim jest nowy partner Dominiki Tajner?

Ponieważ oznaczyła ukochanego na wspólnym zdjęciu, wiadomo, że ma na imię Adam i że angażuje się w pomoc mieszkańcom Afryki, a na co dzień prowadzi agencję reklamową w jednej z podwarszawskich miejscowości. "Życzę każdemu takiej drugiej połówki, która bez względu ma wszystko trzyma Cię za rękę i prowadzi do końca z uśmiechem na twarzy. I nawet kiedy łzy przychodzą, to są to bardziej łzy szczęścia niż strachu przed nieznanym" - zwierzyła się w poście na Instagramie Tajner.

***



