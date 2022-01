Mieli tak dobrą więź jak brat i siostra. Wiem, że Harry bardzo to cenił, podobnie jak Kate, więc kiedy sprawy przybrały niedobry obrót, uznała to za bardzo niepokojące. Ale wierzyła też, że nigdy nie wciągnie jej w publiczną wojnę. Więc powiedzenie, że być może będzie musiała przygotować się do występu w jego opowiadaniu, było dla Kate prawdziwym szokiem. Czuje się całkowicie zdradzona