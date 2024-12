Włoska ikona mody Donatella Versace, niedawno zachwyciła fanów swoim zupełnie odmiennym, młodzieńczym wyglądem na charytatywnej gali Eltona Johna, premierze musicalu The Devil Wears Prada: The Musical, która odbyła się w miniony weekend.

Versace założyła na wydarzenie oszałamiającą mini złotą sukienkę, jednak to nie kreacja wzbudziła zainteresowanie fanów i mediów. Prawdziwe zdziwienie wzbudziła jej odmieniona twarz. Fani określili jej wygląd mianem "nie do poznania".

Na zdjęciach z wydarzenia można zobaczyć, że skóra Donatelli wyglądała na gładką, napiętą i co najważniejsze naturalną, w przeciwieństwie do poprzednich lat, co skłoniło jej obserwatorów do nazwania jej nowego wyglądu "największą zmianą w historii".