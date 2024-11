Anna Popek dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Na swoim profilu chętnie zdradza swoje urodowe i dietetyczne triki, odsłania kulisy życia prywatnego i relacjonuje podróże. Regularnie stara się też publikować zdjęcia, do których pozuje w inspirujących stylizacjach.

Anna Popek dość rzadko stawia na modowe eksperymenty. Prezenterka ceni sobie przede wszystkim klasykę, która sprawdza się na każdą okazję. Garnitury, podkreślające sylwetkę sukienki, szpilki, swetry w pastelowych kolorach, marynarki czy eleganckie zestawy to podstawa jej garderoby. Gwiazda stawia na dość proste, ale efektowne rozwiązania.

Przykład? Połączenie brązowej sukienki mini w niewielkie wzory z czarnymi kozakami sięgającymi do połowy uda. Dwa elementy, a cały look robi wrażenie.

Teraz prezenterka postawiła na bardziej stonowane barwy. W tym sezonie to właśnie one wiodą prym wśród najmodniejszych kolorów. To oczywiście jesienne beże, brązy, szarości, czerń. W gronie modnych barw znalazły się również stalowy błękit, pudrowy róż, khaki czy kolor musztardowy.