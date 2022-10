Abbie Quinnen ma nowego ukochanego? Długo nie czekała po rozstaniu!

Abbie Quinnen po tym, jak została porzucona przez swojego byłego chłopaka, AJ Pritcharda , rozpoczęła szybko nowe życie w roli singielki.

Daniel Qczaj tłumaczy się z komentarza o Jelonku. Co powiedział? Gwiazda nie ma zamiaru oglądać się na przeszłość! Teraz blond seksbomba Abbie Quinnen zaskoczyła fanów nowymi, zmysłowymi zdjęciami bielizny, ukazując swoją godną pozazdroszczenia figurę.

25-letnia zawodowa tancerka, emanowała seksapilem na zdjęciach, a pikanterii im dodaje fakt, że zostały one opublikowane po spędzeniu nocy z nowym singlem "Love Island", Liamem Reardonem.

Jak widać, Abbie Quinnen długo nie czekała po rozstaniu z partnerem, by rzucić się w nowy wir miłości. Nie miała zamiaru rozpaczać po tym, jak mężczyzna ją porzucił. Teraz piękna tancerka ma zamiar korzystać z życia, a dodatkowo wygląda przy tym fenomenalnie.

Abbie Quinnen wygląda olśniewająco! Czy to zasługa miłości?

Według "The Sun" Abbie dołączyła do Liama ​na after party po meczu bokserskim, chociaż na samej imprezie pojawili się osobno.

Źródło brytyjskiej gazety powiedziało:

"Abbie i Liam wyglądali razem wspaniale. Oboje od niedawna są singlami i wygląda na to, że cieszą się wspólnym czasem. Rozmawiali za kulisami w pokoju dla VIP-ów, a potem siedzieli razem na after party. To oczywiste, że oboje dopiero niedawno wyszli z poważnych, długotrwałych związków, ale istniała między nimi niezaprzeczalna chemia".

Jeżeli doniesienia okażą się prawdą, to trzeba przyznać, że Abbi wygląda kwitnąco i nowy związek jej służy!

