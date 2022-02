Dorota Gardias - od miss po pogodynkę

Dorota Gardias zaczęła swoją przygodę z show-biznesem nie od telewizji, a od konkursów piękności. W 1999 zdobyła tytuł Miss Lubelszczyzny, a rok później została wybrana najpiękniejszą studentką Lublina.

Dorota Gardias jest wdzięczna fanom za wsparcie! Pokazała wiadomości! Na swoim koncie ma też tytuły: Miss Tomaszowa Lubelskiego, Miss Chmielaków, Miss Nastolatek Zamojszczyzny 1996, Miss Lata Zamojszczyzny 1998, Miss Polonia Roztocza 1999 i Miss Dziennika Wschodniego.

Startowała również w konkursie Miss Polonia 1999. Publiczność i jury doceniało jej urodę oraz wdzięk, nic więc w tym dziwnego, że również w telewizji szybko znalazła dla siebie miejsce.

Pierwszy kontakt z telewizją miała w lubelskim oddziale TVP3, a od czerwca 2006 roku występuje w TVN Meteo, prezentując pogodę, w czym odnalazła się najlepiej.



W 2006 roku Dorota Gardias zaczęła się także pojawiać w TVN24 i TVN. To przyniosło jej największą popularność, a gdy w 2009 roku wystąpiła i zwyciężyła w "Tańcu z Gwiazdami", fani dosłownie oszaleli na jej punkcie, by potem kibicować jej w programie "Azja Express".



Nic dziwnego, że Dorota Gardias cieszy się taką sympatią - jest piękna, elokwentna i zawsze uśmiechnięta. Prywatnie jest szczęśliwą mamą 8-letniej Hani, lecz jej życie miłosne bywa nieco burzliwe.



Do 2011 była żoną pilota śmigłowców Konrada Skóry. Następnie była w związku z Piotrem Bukowieckim, który jest ojcem Hani. Obecnie jest związana ze sportowcem, Dariuszem Pachutem.



Dorota Gardias i jej walka z chorobą. Jak teraz czuje się prezenterka?

Wiele jednak zmieniło się, gdy we wrześniu 2021 roku zdiagnozowano u Doroty Gardias nowotwór piersi.

Jak sama przyznaje, były to dla niej ogromnie trudne chwile. Konieczna była operacja, w której usunięto zmiany.

W tych najgorszych momentach pogodynkę wspierał właśnie obecny partner, a ona skupiła się na swoim zdrowiu i na życiu rodzinnym.



Nic więc w tym dziwnego, że ograniczyła pracę do minimum. Widząc jednak poruszenie wśród swoich fanów, którzy zaczęli dopytywać się w komentarzach, czy już nie prowadzi prognozy pogody w TVN, gwiazda natychmiast odpowiedziała:



"Prowadzę, prowadzę, tylko są pewne roszady w naszym grafiku, związane z piątą falą pandemii, z feriami. Dzisiaj mam pogodę po 'Faktach', a w przyszłym tygodniu już wracamy do systemu środowego" — odpowiedziała na pytania Dorota Gardias w jednym z komentarzy na swoim profilu w mediach społecznościowych.



To uspokoiło fanów, którzy z zapartym tchem śledzą jej życie zawodowe i prywatne. Patrząc na zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych, prezenterka wydaje się być bardzo szczęśliwa, zwłaszcza gdy już uporała się z chorobą, która spędzała jej sen z powiek!

