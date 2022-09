Edward Miszczak przez lata był związany z Małgorzatą Miszczak, która w 2019 roku zmarła z powodu długoletniej choroby. Dyrektor TVN miał z nią dwóch synów Szymona i Szczepana. Następnie poznał aktorkę Annę Cieślak, z którą zaręczył się w 2020 roku, a w sierpniu 2021 r. para wzięła ślub. Od początku ich związek był niezwykle prywatny. Ani Anna, ani Edward nie wypowiadali się publicznie na temat swojego związku. Ich ślub, mimo dużego zainteresowania mediów, odbył się wyłącznie w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Para bowiem nie lubi razem pokazywać się na ściankach, nie mówią o sobie w wywiadach, oraz nie upubliczniają swojego prywatnego życia na portalach społecznościowych.

Ich tajemnicza relacja interesuje wielu. Edward Miszczak i Anna Cieślak

Edwarda Miszczaka i Annę Cieślak dzieli duża równica wieku, przez co ich związek może interesować jeszcze bardziej. W wywiadzie dla portalu kobieta.pl Ania Cieślak wyznała: "To jest mezalians, że duża różnica wieku? [...] Oczywiście łatwiej jest oceniać innych, niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja".

Edward Miszczak przez 24 lata był dyrektorem programowym stacji TVN. Stoi za sukcesem wielu programów i wykreował wiele gwiazd tej stacji. Zaskarbił sobie zarówno fanów jak i hejterów. W podcaście "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" żona Edwarda Miszczaka, Anna Cieślak przyznała, że również jej "dostało się" za to, że jest żoną byłego dyrektora TVN.

Z Katarzyną Zdanowicz aktorka rozmawiała m.in. o tym, dlaczego ludzie stają się oprawcami. Anna Cieślak stwierdza, że wiele ludzi krzywdzi, bo kiedyś sami zostali skrzywdzeni.

W świecie show-biznesu kobiety bardzo często są bezwzględne i okrutne. Tak samo jak zdarzają się bezwzględni i okrutni mężczyźni, tak samo zdarzają się bezwzględne i okrutne kobiety

"Doświadczam okrutnych napaści" Żona Edwarda Miszczaka o hejcie, który ją dotyka

W programie dziennikarki Polsat News, Katarzyny Zdanowicz, Anna Cieślak wyznała:

Ja bardzo często, gdzie w obecnej sytuacji gdzie hejtuje się mnie z powodu bycia żoną mojego męża doświadczam okrutnych, obrzydliwych napaści na moją osobę, ale już się tym nie przejmuję

Jestem już w momencie, kiedy po prostu jest mi tylko żal takiego człowieka, bo jest albo wynajęty, albo musi wyrzucić swoją frustrację. I te wszystkie sensacyjne artykuły wyzwalają w ludziach emocje, mogą wyrzucić z siebie swoją frustrację, oceniając drugiego człowieka. Patrząc po tym jak dużo ludzi to robi myślę, że jesteśmy jednak narodem bardzo zakompleksionym. dodaje aktorka

Anna Cieślak przyznaje, że w momencie, kiedy jej związek z Edwardem Miszczakiem był pod ostrzałem mediów, rękę podał jej... teatr.

Zawsze byłam w teatrze tak samo traktowana przez moich przyjaciół. Fakt, że grałam z moimi przyjaciółmi, dawał mi poczucie bezpieczeństwa. Bo z wcześniejszych doświadczeń wiem, że jak działo się coś złego, to padało pytanie: "Czy nie potrzebujesz pomocy? Czy wszystko jest w porządku?" Ponieważ my znamy się bardzo dobrze. tłumaczy

"Nie myśl o tym, nie zastanawiaj się" - takie odczucia płyneły z pracy w teatrze w czasie trudnych momentów w życiu Anny Cieślak.

Anna Cieślak znalazła wsparcie również w już nie żyjącej babci, która uświadamiała jej, że zawód aktorki wiąże się z byciem ocenianą na forum, lecz mimo nieprzychylnych komentarzy, ma wiedzieć, kim jest.

Cały odcinek podcastu Katarzyny Zdanowicz "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" z Anną Cieślak dostępny poniżej.

