Zamsz kochały Francuski. Dziś Polki chętnie noszą go na... stopach

Sam materiał - zamsz - ma swoje początki we Francji. Jego nazwa wywodzi się od określenia "gants de Suède", co oznacza "rękawiczki ze Szwecji". I faktycznie - początkowo francuski uwielbiały ten materiał na swoich dłoniach, ale popularność zamszu rosła na przestrzeni lat. W końcu w XX wieku zaczęto wykorzystywać go także do produkcji butów, w tym kozaków.

Wysokie buty wykonane z przyjemnego materiału spodobały się kobietom na całym świecie, a szczyt ich popularności notuje się na lata 60. i 70. XX wieku, kiedy w modzie dominował styl boho i hippie. To właśnie w tym czasie zamszowe kozaki stały się symbolem wolności, stylu i nonszalancji.

To był ich najlepszy czas w modzie - pojawiły się wówczas w wielu kolekcjach projektantów i chciał je nosić każdy. Były nierzadko podstawą stylizacji u wielu ikon świata kina i mody.

Ich sława nieco osłabła w latach 80., ale wróciły na wybiegi w latach 90. Kozaki zamszowe ponownie zyskały wtedy na popularności, zwłaszcza w odcieniach czerni, brązu i beżu. W połączeniu z sukienkami slip dress i dżinsowymi kurtkami tworzyły charakterystyczne stylizacje tego czasu.

Czy to oznacza, że moda na zamszowe kozaki już przeminęła? Absolutnie nie, tej jesieni znów królują wśród celebrytek.

Katarzyna Cichopek i Ewelina Ruckgaber kochają te buty. Nie wyobrażają sobie bez nich jesieni

Zamszowe kozaki są nadal modne i regularnie powracają do trendów w modzie. Projektanci i marki chętnie sięgają po ten materiał, wprowadzając go do swoich kolekcji, zwłaszcza jesienią i zimą. Nie ma więc obecnie lepszej okazji, niż odświeżenie tego trendu w swojej szafie.

Do miłośniczek tego typu obuwia niezaprzeczalnie należy kilka polskich gwiazd, w tym Katarzyna Cichopek, czy Agnieszka Woźniak-Starak, a ostatnio zamszowymi kozakami podczas branżowej imprezy pochwaliła się także Ewelina Ruckgaber.

Dwie aktorki - Katarzyna Cichopek i Ewelina Ruckgaber postanowiły połączyć zamszowe obuwie z sukienkami. To jeden z trików, które warto wykorzystać zakładając te buty jesienią. Jest już byt chłodno na sandałki na szpilce, które idealnie pasują do sukienek, ale nie wszystko stracone.

Zamszowe kozaki za kolano (muszkieterki) świetnie komponują się z krótszymi sukienkami i spódnicami. To idealne połączenie, które wydłuża nogi i nadaje stylizacji kobiecy, ale jednocześnie nieco zadziorny charakter.

Zamsz na stopach kocha także Agnieszka Woźniak-Starak, która wybiera nowoczesne wydanie takich butów, połączone ze spodniami.

Krótsze zamszowe kozaki (do kostki) można nosić z szerokimi spodniami lub jeansami typu "flare". Jest to nawiązanie do stylu lat 70., który ponownie powraca do trendów i Agnieszka Woźniak-Starak doskonale o tym wie.

