Edyta Pazura kończy 34 lata! Tak zaczął się jej związek z Cezarym Pazurą

Edyta Pazura i Cezary Pazura poznali się 15 lat temu w pociągu. On był już rozpoznawalnym aktorem, a ona nieśmiałą studentką. Między nimi jest 26 lat różnicy, ale to nie przeszkodziło im zakochać się tego dnia w sobie, siedząc w pociągu do Warszawy.

Edyta Pazura mówi o depresji. „Nie mogłam przełknąć kawałka kanapki” Na początku nikt nie dawał im jakichkolwiek szans na trwałą miłość. Miał być to wybryk aktora, ale oni stworzyli jednak trwały i kochający związek. Edyta i Cezary Pazura pobrali się w 2009 roku.

Jak wspominała kiedyś sama Edyta, początki ich związku nie były łatwe, a niektórzy znajomi męża patrzyli na nią z pobłażliwością. Nikt nie traktował poważnie młodziutkiej Edyty.



Ona jednak dała wielkie szczęście gwiazdorowi i wspierała go w wielu momentach jego życia. To sprawiło, że gwiazdor zakochał się w niej bez reszty.

Para doczekała się trójki dzieci: Amelii, Antka i Rity.

Fani pokochali Edytę Pazurę za... dobroć

Z biegiem lat fani aktora docenili wierność Edyty i to, jak pięknie dba o rodzinę. Obecnie sama Edyta Pazura ma spore grono fanów w swoich mediach społecznościowych i stała się influecnerką.



Żonę aktora śledzi prawie 250 tysięcy internautów, a ona wciąż rozwija swoje media. Edyta dzieli się tam ze swoimi fanami zdjęciami prywatnymi, które cieszą się największą popularnością, ale także publikuje swoje przemyślenia, czy polecenia różnych produktów.



Małżeństwo prowadzi także wspólny kanał na YouTube, gdzie dotykają tematów lifestylowych.

Edyta Pazura zmieniła się nie do poznania! Rozkwita!

Edyta Pazura stała się także inspiracją dla wielu kobiet w kwestii mody i nic w tym dziwnego. Żona Pazury ma cudowne wyczucie stylu, które ewoluowało z biegiem lat.

Gdy początkowo pojawiała się u boku Cezarego, popełniała sporo modowych wpadek, które były okazją do drwin dla złośliwych. Teraz jednak niejedna młodsza od niej koleżanka może pozazdrościć jej nie tylko idealnego ciała i to po trzech ciążach, ale także wyjątkowego stylu.



Patrząc na stare zdjęcia Edyty, trudno poznać na nich ją samą. Dziś wygląda kwitnąco, u boku męża rozwinęła także skrzydła jako żona i matka. W dniu urodzin z pewnością to właśnie dzieci i mąż zadbają o to, by czuła się wyjątkowo i łez wzruszenia na pewno nie zabraknie!



