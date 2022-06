Edyta Pazura kusi na Instagramie. Tym razem gwiazda opublikowała zdjęcie z niezwykłej łazienki wykutej w kamieniu. Żona Cezarego Pazury pozuje w białej wannie, okryta jedynie pianą. Swoje zdjęcie podpisała "No time to Die", które odnosi się do najnowszego tytułu filmu o przygodach Jamesa Bonda.

Fani: "Niczym Afrodyta"

Fani w swoich komentarzach nie kryli zachwytu. Niektórym żona znanego aktora skojarzyła się nawet z wyłaniającą się z piany... Afrodytą.

"A spośród pian wynurzyła się Afrodyta. Zazdro...cudnego ciała i cudnego klimatu" - napisała jedna z fanek.

Pozostali fani wprost prześcigali się w komplementach. "Piękne ujęcie", "No Edzia pięknie! Czekamy na więcej!", "Odważne i zarazem piękne zdjęcie" czy "Świetne zdjęcie. I wanna i zawartość" - to tylko kilka z komentarzy znajdujących się pod postem Edyty Pazury.

Edyta Pazura to trzecia żona aktora Cezarego Pazury. Poznała go w 2007 roku, gdy miała 19 lat. Para stanęła na ślubnym kobiercu 1 maja 2009 roku i w tym samym roku doczekała się pierwszego dziecka. Obecnie Edyta i Cezary Pazurowie mają już 3 dzieci.

Matera - miasto wykute w kamieniu

Skąd pochodzi niezwykłe zdjęcie? Edyta Pazura przebywa obecnie w Materze. To miasteczko w południowej części Włoch. Jest ono uznawane za jedno z najpiękniejszych miejsc we Włoszech. Matera jest inaczej nazywana "miastem wykutym w kamieniu" - to jedno z najstarszych miast świata i spektakularny przykład osadnictwa jaskiniowego w Europie. Domy są tutaj wykute w skałach i mają murowane fasady. W 1993 roku to niezwykłe miejsce trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

