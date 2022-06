Teresa Werner uwielbia występy przed publicznością tak samo jak podróże. Niedawno gwiazda wybrała się na wakacje do Grecji, gdzie odpoczywała od koncertów i zbierała siły na nowe wyzwania. Piosenkarka zachwyciła fanów swoją wakacyjną formą, a swoją zgrabną sylwetkę eksponowała przy każdej możliwej okazji - czy to przy basenie, czy to na plaży.

"Królowa śląskich szlagierów" na wakacjach w Grecji

- To były piękne greckie wakacje - napisała na swoim Instagramie "ikona śląskiej piosenki". Teresa Werner na wakacje do Grecji wybrała się jakiś czas temu, nim w Polsce na dobre rozpoczął się sezon urlopowy. 64-latka chętnie korzystała z pięknej pogody.

Instagram Post

Fani chętnie komplementowali urlopowe zdjęcia "królowej śląskich szlagierów".

"Świetnie połączyła Pani pracę z wypoczynkiem - wakacje to relaks a często powstają cudowne pomysły twórcze",

"Piękna skóra...piękne ciało...wszystko piękne co wcielone przez i w Teresie",

"Zachwyca Pani każdego dnia",

"Pani Tereniu naprawdę super . Figurka i kombinezonik - cudownie",

"Zawsze do przodu...piękna, wspaniała, pełna energii kobieta z uroczym uśmiechem".

Instagram Post

Teresa Werner uwielbia podróżować, dlatego to zapewne nie jedyne w tym roku wakacje piosenkarki. Artystka chętnie zwiedza też różne zakątki Polski. Gwiazda lubi również dzielić swoim życiem codziennym czy nowymi projektami zawodowymi na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 64 tys. osób.

Instagram Wideo (IGTV)

Teresa Werner - kim jest

Teresa Werner jest nazywana "ikoną śląskiej piosenki". To jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej - pochodzi z Nakła Śląskiego. Obecnie mieszka w Koszęcinie. Debiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała w różnych miejscach na świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu. W 2011 roku wydała swoją solową płytę "Spełnić marzenia", którą promował singiel "Miłość jest piękna". Werner jest na Śląsku bardzo popularna i regularnie zdobywała tytuł wykonawcy roku telewizji regionalnej TVS. Jej największe hity to "Dałabym ci dała", wspomniany utwór "Miłość jest piękna" czy "Szczęśliwi we dwoje".

Teresa Werner ma również na swoim koncie utwory nagrane z Goranem Karanem - reprezentantem Chorwacji na Eurowizji 2000. W 2013 roku brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Večeri dalmatinske šansone 2013 w chorwackim Szybeniku. W 2021 roku reprezentowała Polskę w konkursie miłośników Eurowizji piosenką "Słodkości".

