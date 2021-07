​Eiza Gonzalez została pierwszą latynoamerykańską ambasadorką marki Bulgari

Meksykańska aktorka i modelka, która wystąpiła w takich produkcjach, jak "Baby Driver" czy "Godzilla vs. Kong", została właśnie twarzą luksusowej marki Bulgari specjalizującej się w biżuterii i zegarkach. Gonzalez uważa, że to historyczny moment w kontekście zwiększania różnorodności w branży modowej. "Myślę, że to wysyła w świat ważną wiadomość: ludzie o różnych kolorach skóry i pochodzeniu etnicznym są piękni i warci docenienia" - skomentowała gwiazda.

Zdjęcie Eiza Gonzales ujawniła, że w okresie dorastania stroniła od dziewczęcych strojów, makijażu i efektownej biżuterii. Dziś nadrabia ten czas / East News