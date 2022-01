Eve Gale w kobiecej kreacji zachwyca fanów

Eve Gale zasłynęła tym, że odpadła zaledwie po kilku dniach z programu, gdy ten nawet dobrze się nie rozkręcił. Telewidzowie jednak zdążyli zapamiętać uroczą blondynkę, która kusiła piękną figurą.

21-letnia Eve Gale w codziennym życiu jest hostessą Vip, mieszka i studiuje w Londynie.



Zanim pojawiła się w programie mówiła o sobie, że jest pewną siebie i przyjazną osobą. Eve ma siostrę - Jess, która jest jednocześnie jej najlepszą przyjaciółką i powierniczką sekretów. Ona również rozpala męskie zmysły i kusi wyglądem, podobnie jak jej siostra.



Chociaż Eve nie udało się zrobić oszałamiającej kariery w telewizji, dziś w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 760 tysięcy internautów.



To właśnie tam rozgrzewa atmosferę swoimi ponętnymi zdjęciami, a ostatnie, które opublikowała, wywołało istną burzę w komentarzach. Gwiazda pozuje do fotografii w obcisłej, półprzeźroczystej sukience, która podkreśliła jej kształty.



Trzeba przyznać, że trudno od niej oderwać wzrok, co też przyznali jej wierni fani.



