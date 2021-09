Ewa Chodakowska w Grecji poznała miłość swojego życia

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis przed laty poznali się właśnie w Grecji. Mąż trenerki stamtąd pochodzi, dlatego zakochani chętnie wybierali się do Grecji, by odwiedzić jego rodzinę, jednocześnie odpoczywając i korzystając z pięknej pogody. Ewa Chodakowska przez jakiś czas mieszkała w Grecji - zna więc uroki tamtejszego klimatu. Nigdy nie ukrywała, że lubi powracać w tamtejsze regiony, chociażby na wakacje.

Inwestycja Ewy Chodakowskiej

Mimo miłości, jaką Ewa Chodakowska darzy Grecję, nikt nie spodziewał się, że trenerka zachce otworzyć tam własny hotel. Chodkowska ogłosiła radosną wiadomość na swoim Facebooku. Zaznaczyła, że miejsce wypatrzył jej mąż już jakiś czas temu, ale plany zakupu para trzymała w tajemnicy.

Reklama

Gdy Chodakowska przyjechała do hotelu i zobaczyła, w jak pięknej scenerii się znajduje, oniemiała. Zachwycona trenerka zdecydowała się na zakup hotelu nad brzegiem morza.

"Aaaa!!!!! Piszę ze łzami wzruszenia w oczach... Od kilku lat mój mąż szukał dla nas domu w Grecji. Takiego domu, który pomieści też nasze duże rodziny i naszych przyjaciół... Znalazł... hotel..." - oznajmiła poekscytowana trenerka. W dalszej części posta zaznaczyła, że posiadłość nie będzie pełniła jedynie funkcji prywatnego domu. Para zamierza otworzyć hotel również dla przyjezdnych.

Hotel Ewy Chodakowskiej ruszy za jakiś czas

"Kiedy przyjechaliśmy tutaj dwa miesiące temu, ugięły nam się kolana... Lokalizacja przy plaży... z najpiękniejszym zachodem słońca ever! To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe... Możesz sobie wyobrazić nasze emocje..." - wytłumaczyła Ewa Chodakowska, zwracając się bezpośrednio do obserwatorek.

Dziś zapięliśmy wszelkie formalności na ostatni guzik i odebraliśmy klucze. Brak mi słów... Będzie bajka

Chodakowska zaznaczyła, że zamierza wyremontować posiadłość i wprowadzić w niej wiele zmian. Podziękowała fankom za wsparcie i obecność w jej życiu. Zaznaczyła, że bez nich nie byłaby w miejscu, w którym jest obecnie, jednocześnie zaznaczając, że hotel będzie dla nich otwarty. "Wierzę, że za parę lat - jak już zrobimy z tego perełkę - sama tu wpadniesz i się o tym przekonasz" - dodała.

Zdjęcie Ewa Chodakowska Lefteris Kavoukis przed laty poznali się właśnie w Grecji. Mąż trenerki stamtąd pochodzi / Jaroslaw Antoniak / MWMedia

***



Przeczytaj również:



Beata K. usłyszała zarzut! Nie zostawiają na niej suchej nitki

"Król szczurów" zwiastuje nieszczęścia. Tym razem znaleziono go w Rosji

Zzieleniałe są toksyczne. Zwróć uwagę na kolor ziemniaków

Zobacz również: