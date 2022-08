- Chcę bardzo podziękować @sylwiabomba za tą przygodę, to w końcu Ty namówiłaś mnie na casting! Jak w każdym związku miałyśmy swoje wzloty i upadki i będę to długo wspominać! Cieszę się też, że w ostatnich odcinkach mogłam komentować z mężem, to było interesujące ahhahaha Na końcu dziękuję Wam wszystkim, którzy z jakiegoś powodu polubili tą Ewkę "wredote" i w jakiś sposób sprawiałam uśmiech na waszej twarzy! Dziękuję bardzo! Ps. Co złego ... to nie Ja