Pielgrzymki - polski fenomen

Na początek kilka statystyk. 220 milionów - tyle osób każdego roku rusza na pielgrzymkę do świętych miejsc. Wśród nich największą grupę stanowią chrześcijanie. Choć to muzułmanie w zasadach swojej wiary zapisany mają obowiązek przynajmniej jednokrotnej podróży do Mekki, najczęściej w religijną podróż udają się wyznawcy Chrystusa.

Wśród tych ostatnich szczególnie liczną grupę stanowią Polacy. Nasi rodacy stanowią rocznie ok. 20 proc. europejskich pielgrzymów (w skali świata jest to 5 proc). Dziennikarze serwisu eKai określają nawet polskie pielgrzymowanie mianem "fenomenu". "Fenomenem jest, że pielgrzymują wszystkie pokolenia oraz grupy społeczne i zawodowe. Starzy i młodzi, wykształceni i niewykształceni. Ludzie różnych profesji - rolnicy i prawnicy, weterani i maturzyści, lekarze i niepełnosprawni. Pielgrzymuje w sumie ok. 15 proc. Polaków, a polscy pielgrzymi stanowią 20 proc. chrześcijan pielgrzymujących w Europie i 5 proc. pątników na świecie" - czytamy w tekście Marcina Przeciszewskiego "Polska pielgrzymuje. Fenomen na skalę europejską" z 2017 roku.

Dokąd najczęściej udają się wierzący rodacy? Prym w ich podróżach wiodą lokalne sanktuaria, klasztory, czy miejsca cudów: Jasna Góra, Łagiewniki i Licheń.

A co z zagranicą? Do najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych należą: Guadalupe, Fatima, Lourdes i oczywiście - Ziemia Święta. Jak podaje serwis misyjne.pl, w 2019 roku (będącym rokiem pielgrzymkowych rekordów) tamtejsze miejsca kultu odwiedziło "630 tys. pielgrzymów. Zarejestrowano też około 13 tys. zorganizowanych grup pielgrzymów katolickich oraz 3590 grup pielgrzymów z Kościołów protestanckich".

Program tego rodzaju wyjazdów zależny jest oczywiście od ich długości i ceny, zwykle jednak obejmuje wizytę w Betlejem (miejscu narodzenia Jezusa) i Jerozolimie (nazywanej "świętym miastem trzech religii"), czasem w programie znajdują się również miejsca istotnych dla Chrześcijan wydarzeń, takie jak Nazaret, Jerycho czy jezioro Genezaret.

Zdjęcie Ziemia Święta to jeden z najpopularniejszych kierunków pielgrzymek / 123RF/PICSEL

Ewa Wachowicz: Wiarę mam w sobie - to jest moje szczęście

Do osób podróżujących do Ziemi Świętej dołączyła w marcu Ewa Wachowicz. Lubiana dziennikarka i prezenterka, choć chętnie zdradza kulisy prywatności, czy to w swoim programie czy w mediach społecznościowych, o wierze mówi rzadko. Ponad 10 lat temu temat ten poruszyła w rozmowie z ks. Robertem Nęckiem, na łamach "Tygodnika Powszechnego".

"Jest Pani osobą wierzącą, ale nigdy o swojej wierze Pani nie mówiła..." - zaczął rozmowę ks. Nęcek.

"...bo do tej pory uważałam, że sprawy wiary są tak osobiste i tak intymne, że nie powinno się o nich mówić. Ale wiarę mam w sobie - to jest moje szczęście. (...). Interesuję się rozmaitymi religiami i filozofiami. Z lektury i osobistych przemyśleń dochodzę do wniosku, że różne religie podają tę samą prawdę. Tę samą, ale o różnym smaku. Proszę wybaczyć kulinarną metaforę, ale dobra kuchnia to moja miłość" - odpowiedziała.

Ewa Wachowicz w Ziemi Świętej: W Wielki Post spełniłam marzenie

Teraz, jak już wspomniano, Ewa Wachowicz udała się do Ziemi Świętej. Jak wyznała na Instagramie, podróż ta była jej marzeniem, które zdecydowała się spełnić właśnie w Wielki Post. "W Wielki Post spełniłam marzenie...pielgrzymki do Ziemi Świętej. Dzielę się pięknym doświadczeniem" - napisała na Instagramie, post opatrując hashtagiem #pielgrzymka.

Jakie miejsca zdecydowała się odwiedzić Ewa Wachowicz? Na razie w jej mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z Góry Oliwnej, Pola Pasterzy (jak wyjaśniała, znajduje się tam "skała, na której Jezus modlił się tuż przed aresztowaniem") oraz Kościół Grobu NMP.

Na zdjęciach, publikowanych przez Ewę Wachowicz próżno szukać jej samej. Kadry, którymi się dzieli to fotografie miejsc, świątyń, architektonicznych detali.

Fani zdają się solidarnie wspierać gwiazdę w jej niezwykłej podróży.

"Dziękuje Pani za to ze dzieli się Pani tak pięknymi zdjęciami i przybliża nam ten piękny kraj"

"Niesamowicie piękne miejsca przepełnione Bożą obecnością. Dziś piękne - kiedyś były miejscem strasznej i przerażającej męki. Dziękuję, że dzięki Pani i ja i wiele innych osób może również je zwiedzić"

"Pani Ewo podziwiam Panią i życzę pięknego przeżycia pielgrzymki" - czytamy w komentarzach.