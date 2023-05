Tina Turner to jedna z najwybitniejszych piosenkarek i autorek tekstów wszechczasów. Swoją karierę zaczynała w latach 60. i szybko osiągnęła światową sławę i niebywały sukces. W swojej karierze wygrała aż osiem prestiżowych statuetek Grammy oraz ponad 160 innych nagród, przez co stała się najczęściej nagradzaną artystką rockandrollową w historii przemysłu muzycznego. Jej muzykę i charakterystyczny głos pokochał cały świat. "We Don't Need Another Hero", "Private Dancer", "Tonight", "Simply the Best", "What's Love Got To Do With It", "Rolling on the River", to tylko niektóre z jej największych hitów, które dzisiaj znają lub kojarzą niemal wszystkie pokolenia.

Fani żegnają ikonę pod jej domem

Tina Turner urodziła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie też upłynęła jej kariera, jednak ukojenie i odpoczynek odnalazła w Szwajcarii. Przez wiele lat mieszkała w miejscowości Kuesnacht pod Zurychem. To właśnie tam, pod domem artystki w nocy zebrali się jej fani, okoliczni mieszkańcy i sąsiedzi. Pod bramą złożono kwiaty i zapalono znicze.

Zdjęcie Fani żegnają Tinę Turner zapalając świece i zostawiając kwiaty pod jej domem w Szwajcarii / ARND WIEGMANN/AFP / East News

Zdjęcie Jeden z fanów umieszcza wiadomość i czerwoną różę przy bramie domu zmarłej piosenkarki / Arnd Wiegmann/Associated Press/East News / East News

Szwajcaria była drugą ojczyzną Tiny. W 2013 roku artystka otrzymała obywatelstwo tego kraju. W mediach społecznościowych pożegnał ją również prezydent Szwajcarii Alain Berset.