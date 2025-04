Fryderyki 2025. Czerwony dywan zdominowała jedna gwiazda

Fryderykowy wieczór upłynął pod znakiem oversize . Po obszerne marynarki i sukienki sięgnęły gwizdy w różnym wieku, o różnych figurach i stylu. Od Wandy Kwietniewskiej , przez Kasię Nosowską po Melę Koteluk i Sarę James . To właśnie te dwie ostanie piosenkarki zasłużyły na modowe wyróżnienie ze względu na sposób, w jaki wystylizowały swoje outfity.

Sara James postawiła na oversizową, czarną dwurzędową marynarkę i szerokie spodenki za kolano. Do tego włożyła białe leginsy i golf z długim rękawem w czarny print. Młodzieżowy look uzupełniał makijaż w niebieskim kolorze.

Uwagę przykuwała też Roksana Wolak , czyli Saszan . Jej niebieska stylizacja i mocnopomarańczowe włosy sprawiały, że nie można jej było nie zauważyć. Zestawienie barw, płaski kapelusz z dużym rondem i paski tkanin sprawiały, że jej stylizacja przypominała niego postać z japońskiego anime. Niemniej jednak wszystko idealnie do siebie pasowało. Kapelusz i krótka marynarka w ciemniejszym kolorze oraz obcisła mini sukienka w jasnym. Projekt kreacji Saszan zdecydowanie zasługuje na uznanie.

Największe zainteresowanie wzbudziła kreacja, którą wybrała Natalia Szroeder. Suknia, która imituje kwiat róży, wyglądała na 29-latce zjawiskowo. Przykuwał uwagę także fakt, że jest to projekt, który powstał ze współpracy znanej sieciówki H&M oraz polskiej projektantki — Magdy Butrym .

Mata, czyli Michał Matczak postanowił wykorzystać Fryderyki to stworzenia jedynego w swoim rodzaju performance, czym przykuł do siebie całą uwagę. Zamiast rapera na scenie pojawił się humanoidalny robot, który wykonał jego piosenkę. Napis na koszulce, w którą był ubrany głosił "MATA 2040". Jakby tego było mało, robot pozował także do zdjęć na ściance, a nawet udzielił wywiadu!