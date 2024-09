Martyna Wojciechowska, a także Karolina Korwin-Piotrowska i Maja Ostaszewska. Dwie dziennikarki oraz aktorka. To one najczęściej pojawiają się tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

"Chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale to nie jest dzień dobry dla wszystkich. Obserwując to, co dzieje się na Śląsku i w innych regionach Polski, widzę, że ludzie walczą o swój dobytek, o swoje domy, o przetrwanie. Są obecnie organizowane zbiórki i ja sama wczoraj prześledziłam wiele z nich, do których będę chciała się dołączyć i zaangażować i będę namawiała także do tego was. Dlatego wrzucam pierwszy link i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli pomóc" - powiedziała Anna Lewandowska.