Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo tworzą parę od ponad sześciu lat. Pod koniec ubiegłego roku zakochani obwieścili światu radosną nowinę - spodziewają się bliźniaków. Miesiąc później w mediach pojawiły się plotki o rzekomym ślubie pary. Jak na razie nie wiadomo jednak, czy Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo rzeczywiście powiedzieli sobie "tak".

Georgina Rodriguez otworzyła się przed kamerami. Wiele zdradziła

Odkąd Georgina Rodriguez jest w związku ze znanym piłkarzem, aktywnie działa w social mediach i chętnie pokazuje swojej luksusowe życie. Gwiazda doczekała się nawet serialu dokumentalnego. W produkcji Netfliksa opowiada o tym, jak wygląda jej codzienność. Dokument "Jestem Georgina" cieszy się coraz większą popularnością - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Georgina Rodriguez jeszcze przed oficjalną premierą zaznaczyła, że podczas nagrań była niezwykle szczera. Chciała bowiem pokazać "co kryje się za pierwszymi stronami magazynów, relacjami na Instagramie i czerwonymi dywanami".

Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego zaskoczył widzów. Rodriguez opowiedziała w nim, jak poznała Cristiano Ronaldo oraz zdradziła, jak wyglądały pierwsze miesiące ich relacji. Para pierwszy raz spotkała się w madryckim butiku Gucci - Cristiano był wiernym klientem, a Georgina sprzedawczynią.

Związek pary szybko się rozwinął. Georgina Rodriguez zaznaczyła jednak, że na początku nie mogła przyzwyczaić się do otaczającego ją ze wszystkich stron luksusu.

Gdy po raz pierwszy byłam w domu Cristiano, wciąż się gubiłam. Nie wiedziałam, jak dojść do kuchni po szklankę wody. Powrót do salonu zajmował mi pół godziny, bo nie znałam drogi. To wielki dom zaznaczyła celebrytka.

Tak Georgina Rodriguez dba o higienę

Co jeszcze zdradziła Georgina Rodriguez podczas nagrań? W trzecim odcinku serialu ukochana piłkarza postanowiła podzielić się z widzami informacją o tym, jak wyglądają jej kąpiele. Powiedziała, że jeśli nie ma czasu na prysznic, myje tylko niektóre części ciała. Zdezorientowani twórcy dokumentu poprosili ukochaną piłkarza o doprecyzowanie tej kwestii.

Georgina Rodriguez wytłumaczyła wówczas, że stosuje kąpiel nazywaną "Baño polaco". "Wygląda ona tak, że myjesz to, to i to" - wyjaśniła gwiazda, jednocześnie wskazując na miejsce intymne, pachy.

Mimo że nazwa "baño polaco" może być myląca (w dosłownym tłumaczeniu to "polska kąpiel"), nie nawiązuje ona do przyzwyczajeń higienicznych Polaków. "Polaco" to w języku hiszpańskim również pejoratywne określenie Katalończyka. Zwrot najprawdopodobniej nawiązuje właśnie do niego.

