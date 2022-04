Gillian Anderson liczyła na romans z Billem Clintonem?

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Aktorka, która właśnie wciela się w Eleonor Roosevelt w serialu o pierwszych damach, przyznała, że w swoim życiu poznała osobiście tylko jednego prezydenta USA, Billa Clintona. Kiedy się spotkali, on był gubernatorem Arkansas i dopiero ubiegał się o fotel w Białym Domu. Clinton oczarował ją wtedy tak bardzo, że Gillian Anderson dała mu swój numer telefonu. Liczyła na to, że do niej zadzwoni, ale się nie doczekała.

Zdjęcie Gillian Anderson wyjawiła, co poczuła do Billa Clintona / @gilliana / Instagram