Halina Mlynova zaręczona?! Będzie ślub?

Halina Mlynkova wiedzie obecnie szczęśliwe życie u boku nowego partnera i ojca Leo, który przyszedł na świat 29 czerwca.

Związek z Marcinem Kindlem to miła odmiana dla wokalistki po dwóch nieudanych małżeństwach. Okazuje się, że może para zdecyduje się na... powiedzenie sobie sakramentalnego "tak"!



Na palcu Haliny błyszczy nowy, piękny pierścionek! Zapytana przez "Super Express", czy to pierścionek zaręczynowy, odpowiedziała wymijająco:



"Owińmy to mgłą tajemnicy" - Halina Mlynkova taką odpowiedzią nie rozwiała jednak plotek!

Najpierw narodziny drugiego synka, domniemane zaręczyny i kolejny ślub - to byłaby istna rewolucja w życiu gwiazdy!



Obecnie jednak w pełni poświęca się opiece nad maluszkiem i do tego błyskawicznie wraca do formy sprzed ciąży. Nie ukrywa, że to zasługa karmienia piersią.



"Wyglądam tak, bo cały czas karmię syna. Świadkami są moi znajomi, którzy widzą jak dużo zjadłam, a kilogramy same lecą w dół. Posiadanie dziecka, to same plusy nic tylko dzieci rodzić" - mówi Halina Mlynkova w rozmowie z tabloidem.



Zmiany w jej życiu sprawiły, że na twarzy piosenkarki znów pojawił się uśmiech, a ona wprost promienieje. Fani z pewnością trzymają kciuki za to, by jak najszybciej zobaczyć swoją ulubienicę na ślubnym kobiercu.

