Ida Nowakowska swoją karierę rozpoczęła od udziału w programie "You can dance - po prostu tańcz" w 2007 roku. Tancerka zrobiła niemałe wrażenie nie tylko na jurorach, ale również na publiczności. Trafiła nawet do finałowej trójki. Po kilku latach wróciła do programu jako jurorka. Jej kariera nabrała zdecydowanego rozpędu.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz – prywatnie i zawodowo. Co wiemy o dziennikarce Polsatu?

Ida Nowakowska nie boi się wyzwań

W 2018 roku Ida Nowakowska rozpoczęła pracę w TVP. Dziś na swoim koncie ma już występ w takich produkcjach jak "Bake Off Junior", "Sylwester marzeń z Dwójką", "Dance, dance, dance", "Ameryka da się lubić" czy "The Voice Kids". Od 2019 roku współprowadzi również "Pytanie na śniadanie" w TVP2.

Reklama

Prywatnie Ida Nowakowska jest szczęśliwą żoną i mamą. Kiedy rok temu jej syn pojawił się na świecie, tancerka nie zamierzała robić sobie długiego urlopu macierzyńskiego. Minęło zaledwie kilka dni, a widzowie znów zobaczyli ją na ekranie. Co więcej, prezenterka błyskawicznie wróciła do formy sprzed ciąży.

Instagram Post

Zobacz również: Demi Rose zaskakuje stylizacjami. Wygląda jak grecka bogini!

Ida Nowakowska i Johnny Depp na jednym zdjęciu

Przed powrotem do Polski Ida Nowakowska przez wiele lat mieszkała w USA. To tam poznała swojego męża Jacka Herndona. Dodatkowo to właśnie za oceanem rozpoczęła się jej kariera w branży. Tańczyła w Nowym Jorku w Metropolitan Opera w La Bayadere i w Lincoln Center, a także wystąpiła w musicalu Reel to Real.

Tancerka chętnie wraca do tego czasu. Tak było i tym razem. Nawiązując do głośnego procesu Amber Heard i Johnnego Deppa tancerka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje u boku gwiazdora Hollywood.

@johnnydepp przywołał wspomnienia z niedawnych czasów życia w Los Angeles i współpracy z moją cudowną, świętej pamięci managerką, która zmarła na COVID-19... napisała pod fotografią.

Instagram Post

Fani zwrócili jednak uwagę na inny szczegół, a mianowicie blond włosy tancerki.

Ida, wyglądasz słoneczko przepięknie.

Ida blondynka.

Jak Ci ładnie w tych włosach komentowali.

Zobacz również: "Ninja Warrior Polska" powraca! Rusza casting do szóstej edycji show!