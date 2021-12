Drugi sylwester “U Fukiera"

Magda Gessler po raz drugi urządza sylwestra. Restauracja U Fukiera zapowiada wykwintne dania i możliwość wyboru spośród dwóch dostępnych wersji menu. Goście, którzy zdecydują się na menu wegetariańskie, zapłacą 400 złotych za osobę. W tej cenie smakosze będą mogli zajadać się między innymi: jesiotrem z purée z palonej pietruszki, ziemniaków i Antonówki, faszerowanym karpiem z migdałami, jajkami poche z prawdziwkami czy zupą rybaków według Magdy Gessler. Natomiast zwolennicy mięsa za przyjemności dla podniebienia takie jak sarni udziec, biszkopt z pstrąga czy fois gras z prawdziwkami zapłacą 450 złotych od osoby.



Kolacja przed sylwestrowym szaleństwem w Akademii

Akademia — restauracja Borysa Szyca proponuje swoim gościom kolacje w cenie 290 złotych od osoby. Miejsca można zarezerwować na 18.00, jeśli goście planują smaczną kolację przed sylwestrowym szaleństwem lub na 21.30, jeśli chcieliby przywitać Nowy Rok w Akademii. Goście mogą wybierać wśród różnorodnych przystawek, na liście znalazły się między innymi tatar z pomidorów i bliny gryczane z łososiem i kawiorem. Smakosze mają także duży wybór wśród dań głównych od łosia z majonezem wasabi i sosem teriyaki przez stek z polędwicy wołowej po wegetariańskiego wellingtona z pieczonymi burakami i sosem gorgonzola.

Pausa Włoska: Całonocna, zamknięta impreza ze szwedzkim stołem

Pausa Włoska restauracja Czesława Mozila organizuje zamkniętą imprezę, która potrwa od 20.00 do 4.00 rano. W ofercie przewidziano szwedzki stół na nim między innymi zestawy sushi, tatar wołowy i z łososia, tortille, sery, suszone pomidory, melony w szynce parmeńskiej oraz alkohole i napoje. Cena to 200 złotych za osób lub 350 złotych od pary.



Domówka u Niewinnych Czarodziejów Trzy Zero

Restauracja Kuby Wojewódzkiego i Dawida Kwidzińskiego zaprasza 31 grudnia na domówkę Kuby w NC TrzyZero. Na sylwestrze w Gdyni zagra Dj Set ZielakJr. Na tego sylwestra każdy może wpaść. Wstęp jest wolny, a osoby, którym zależy na miejscu siedzącym, mają możliwość zarezerwowania loży. Zabawa zaczyna się o 20.00.

Klienci, którzy cenią smak potraw z restauracji Niewinni Czarodzieje Trzy Zero, mogą zamówić catering sylwestrowy do domu, do wyboru mają menu słone i słodkie.

U Adamczyka i Lewandowskiego nie ma sylwestrowej zabawy

31 grudnia nie zjemy w Starym Domu Piotra Adamczyka, tego dnia bowiem restauracja jest zamknięta. Natomiast w Nine’s Roberta Lewandowskiego bar tego dnia będzie zamknięty, natomiast w restauracji będzie można zjeść między 13.30 a 18.00.

Po dwuletniej przerwie powracamy na Stadion Śląski, by wspólnie świętować najważniejszą imprezę roku - Sylwester Szczęścia 2021/2022! Pełni optymizmu i radości spotykamy się by tanecznym krokiem przywitać Nowy Rok! Bądźcie z nami w Polsacie, portalu INTERIA, Polsat Go (polsatgo.pl) oraz Polsat News!

To będzie niezapomniana noc! Bądźcie z nami podczas relacji na żywo z najlepszego koncertu ostatniego dnia tego roku i z przytupem oraz w szampańskich humorach przywitajcie kolejny rok! Pozwólcie nam się porwać w tę wyjątkową muzyczną podróż, podczas której usłyszymy największe hity lat i dekad.

Nowy Rok przywitają z nami: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Ewelina Lisowska, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban, Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Papa D, Enej, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra oraz Gromee!

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Telewizji Polsat, Polsat Go, w portalu INTERIA oraz Polsat News.

