Nowy projekt Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek - Majdan niedawno została prowadzącą programu "Królowa przetrwania". Show realizowane w egzotycznych warunkach od razu przyciągnęło uwagę mediów i widzów. Sama zainteresowana chętnie dzieli się kulisami nagrań w mediach społecznościowych, gdzie z ogromnym entuzjazmem opowiada o swoich doświadczeniach. Obecnie nagrania do programu odbywają się na Sri Lance. Pomimo intensywnego grafiku, celebrytka stara się być w stałym kontakcie z fanami, którzy na bieżąco śledzą jej codzienność. Niedawno prezenterka zdecydowała się zorganizować na Instagramie Q&A.

Fani zapytali Małgorzatę Rozenek-Majdan o wagę

Q&A to skrót od angielskich słów "Questions & Answers", czyli "Pytania i Odpowiedzi". To popularna forma interakcji, szczególnie w mediach społecznościowych, podczas której jedna osoba (np. celebryta, ekspert czy influencer) odpowiada na pytania zadawane przez internautów. Dzięki temu obserwatorzy mogą dowiedzieć się czegoś więcej - zarówno o życiu prywatnym, jak i zawodowym danej osoby.

Małgorzata Rozenek-Majdan, którą na Instagramie obserwuje 1,5 miliona osób odpowiedziała niedawno na serię pytań w ramach Q&A. Jedno z nich dotyczyło wagi 47-latki.

W tym miejscu należy zauważyć, że tego typu pytania są nie na miejscu. Dla wielu kobiet bywają mocno niekomfortowe, mogą wzmacniać kompleksy, przyczyniają się do budowania wyidealizowanej wizji damskiej sylwetki i wpychają kobiety w tak zbudowaną ramę, a każde odchylenie od wyimaginowanego ideału jest piętnowane.

Jednak w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan waga nie jest tabu. Prezenterka sama uczyniła z niej temat publiczny, gdy zdecydowała się na program "Rozenek cudnie chudnie" w 2021 roku, gdy w ciąży przytyła 30 kilogramów. Gwiazda TVN gdy zaczynała program, ważyła 67 kilogramów.

Ile waży Małgorzata Rozenek-Majdan?

W najnowszym Q&A Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiedziała na pytanie: ile waży. 47-latka poinformowała, że jej ciężar wynosi 53 kilogramy. Jest to nieco poniżej zakładanej normy dla kobiet o jej wzroście, czyli mających 170 centymetrów. Małgorzata Rozenek-Majdan schudła więc w porównaniu z 2021 rokiem 15 kilogramów, a jej wypowiedzi wskazują, że jest zadowolona ze swojej wagi.

Łozo o Rozenek-Majdan. „Nazywam ją terminatorem” Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa