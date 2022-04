Obok sławy i rozpoznawalności, która wielu bohaterom programu "Królowe życia" otworzyła drzwi do dalszej kariery, muszą oni liczyć się również z ciemną stroną popularności. Internauci zarzucają mężowi Izabeli Macudzińskiej, że nie jest z nią szczery. Co na to "królowa życia"?

Internauci ostrzegają Izabelę Macudzińską przed mężem

Izabela Macudzińska została żoną Patryka Borowiaka trzy lata temu. Związek pary trwał znacznie dłużej, jednak oboje stwierdzili, że na ślub przyjdzie jeszcze czas. Ceremonię zaślubin śledziła cała Polska. Dziś małżeństwo cieszy się wspólnymi chwilami.

Jak się jednak okazuje, wiele fanek Izabeli Macudzińskiej regularnie donosi jej, że mąż ją zdradza. Po odcinku, w którym pojawiły się fragmenty z wesela pary, spora część internautów stwierdziła, że "królowa życia" już wkrótce odkryje prawdziwą twarz męża, który za jej plecami ma spotykać się z innymi kobietami.

Gwiazda "Królowych życia" nie ukrywa, że podobne komentarze sprawiają jej wiele przykrości. "Kiedyś czytałam komentarze o sobie z ciekawości, co ludzie piszą. Nie ukrywam, że zdarzało się, że miałam łzy w oczach. Teraz staram się już nie czytać" - przyznała w rozmowie z "Pomponikiem".

Dodała, że nauczyła się ignorować opinie na swój temat i nie reagować na docinki. "Reaguję tylko, jak ktoś tyka moją rodzinę: moją córkę, męża, rodziców. Jedynie wtedy odpalam" - dodała. Gwiazda przyznała, że najczęściej słyszy plotki o zdradach, których ma dopuszczać się jej mąż.

"To jest chore"

Głos w sprawie zabrał sam Patryk Borowiak. "To jest chore, jak obcy ludzie mówią, że zdradzam Izę w tak perfidny sposób" - powiedział. Dodał, że ciągle dowiaduje się, że ktoś go z kimś widział.

"Ostatnio słyszałem, że widziano mnie na imprezie z moim kolegą Przemkiem, jak wychodzimy z jakimiś dziewczynami. Tylko że my z Przemkiem ostatni raz na imprezie byliśmy razem trzy lata temu. W dodatku sami" - powiedział w rozmowie z "Pomponikiem".

Izabela Macudzińska wielokrotnie podkreślała, że jest z mężem bardzo szczęśliwa, a ich uczucie jest wciąż tak samo silne, jak przed laty. "Tak naprawdę przebywamy ze sobą dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ludzie pytają nas, jak to w ogóle jest możliwe, że po tylu latach związku nadal jesteśmy razem, nadal się kochamy. A przecież to, że kogoś się zdobyło, nie znaczy, że nie trzeba się starać. Trzeba się starać całe życie. To jest najważniejsze" - wyznała w Dzień Dobry TVN.

