"Królowe życia" to program, który od 2016 roku ukazuje losy bogatych Polaków. Bohaterowie wzbudzają sympatię widzów, jednak nie brakuje głosów krytyki, czy pojawiającej się zazdrości.

Niekwestionowaną królową programu jest Dagmara Kaźmierska. Jak zmieniła się ulubienica telewidzów?

Kim jest Dagmara Kaźmierska?

Słynie z ciętego języka i nieprzeciętnego stylu. Dagmara Kaźmierska, pochodząca z Kłodzka "królowa życia", od lat bawi widzów swoimi przygodami z synem Conanem. Swoją codzienność 46-latka dzieli także z przyjaciółką Edzią i przyjacielem Jackiem.

Reklama

Edzia. Kim jest przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej?



Dagmara Kaźmierska ma mnóstwo nietuzinkowych pomysłów. Te sprawiły, że widzowie ją pokochali.

Instagram Post

Kłodzczanka ma już na swoim koncie między innymi dwa występy w filmach Patryka Vegi. O tym, jak szybko rośnie popularność gwiazdy "Królowych życia", może świadczyć fakt, iż niedawno przekroczyła liczbę miliona fanów na Instagramie. Dagmara Kaźmierska nie zawsze jednak wyglądała tak, jak dzisiaj.

Jak zmieniła się Dagmara Kaźmierska?

Długowłosa blondynka, zawsze w pełnym makijażu i z wydatnymi ustami, uwielbia przepych i często opowiada o zabiegach, którym się poddaje. Blond kosmyki nie towarzyszyły jej jednak zawsze. Oto jak na przestrzeni lat zmieniła się Dagmara Kaźmierska.

"Jak to fajnie mieć 18 lat. Kiedy to było?" - zastanawiała się przed kilkoma tygodniami bizneswoman z Kłodzka, publikując na Instagramie swoje zdjęcie sprzed lat. Przy okazji podzieliła się z fanami ważnym przekazem. "Bawcie się , korzystajcie z życia. Uciekajcie od toksycznych ludzi. Róbcie to, na co macie ochotę. Życie tak szybko mija ... A drugiego nikt Wam nie da" - napisała.

Na zdjęciu sprzed lat ani śladu po blond kosmykach. Swojego zachwytu nie kryli jednak fani, którzy w komentarzach podkreślali, że 46-latka nie zmieniła się zbyt mocno.

Instagram Post

Na innym zdjęciu sprzed lat Dagmara Kaźmierska trzyma w objęciach małego Conana. Jak wynika z podpisu pod fotografią, syn "królowej życia" miał wówczas 4 dni.

Instagram Post

"Pani Dagmaro, od zawsze byłaś piękna", "Wyglądałaś ekstra" - komentują fani. Tymczasem Dagmara Kaźmierska, pomimo upływu lat, wciąż zachwyca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przemysław Sadowski dosadnie o show-biznesie w Polsce Newseria Lifestyle

Zobacz również:

"Królowe życia": Tak mieszka Dagmara Kaźmierska! Jak w cygańskim dworze!

Edzia z "Królowych życia" bardzo się zmieniła. Ale metamorfoza!

Dagmara Kaźmierska niczym Sabrina kusi w seksownym stroju!