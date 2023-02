Metamorfoza Izabeli Macudzinskiej-Borowiak. Kiedyś tak nie wyglądała

Izabela Macudzińska-Borowiak pojawiła się w 4. serii programu "Królowe życia" i od razu zyskała sympatię fanów. W show gwiazda występuje wraz z córką i mężem, pokazując, jak wygląda jej codzienne życie, jako bizneswoman.

Laluna z „Królowych życia” już tak nie wygląda. „Zmiany na plus” Choć jej życie zawsze było luksusowe, to jednak na początku występowania w telewizji Izabela wyglądała nieco inaczej. Z czasem zaczęła zmieniać swój styl, na bardziej drapieżny i wyrazisty, schudła i nie omijała gabinetów medycyny estetycznej.

Niekiedy patrząc na stare zdjęcia Macudzińskiej-Borowiak trudno ją rozpoznać. Oczywiście Izabela znalazła wierne grono fanów, którym przemiana bardzo się podoba i nie szczędzą swojej ulubienicy ciepłych słów i komplementów, które zostawiają w komentarzach pod zdjęciami w jej mediach społecznościowych.

Jednak tym razem wydarzyło się coś, co nie spodobało się internautom.

Izabela Macudzińska-Borowiak skrytykowana przez fanów. Poszło o ubranie

Izabela Macudzińska-Borowiak po zmianie swojego stylu ubierania się, nie stroni od ekstrawagancji. W jej garderobie można znaleźć drogie, frywolne kreacje, które nie każdemu muszą przypaść do gustu.

Jedno jest pewne — Izabela ma swój własny styl i doskonale się w nim czuje. O ile często słyszy lub czyta komentarze, które są pozytywne odnośnie do swoich modowych wyborów, to tym razem spotkała się z krytyką.

Wszystko przez zdjęcia z zimowego wypadu z mężem. Gwiazda pozuje do nich w futrze i w futrzanej czapce. Od razu można było znaleźć komentarze fanów, w których pytali o prawdziwość futrzanych elementów:

"Mam nadzieję, że to sztuczne futro", "Proponuję obejrzeć film z ferm futrzarskich, każdy szanujący i kochający zwierzęta nigdy by nie założył futra. Co na to twoje pieski? Chciałyby być jako kołnierzyki na czyjejś szyi?" - pytają internauci pod zdjęciami.

Odpowiedzi na te pytania brak ze strony celebrytki, która nie zaprzeczyła, że futra, które ma na sobie, są prawdziwe.

