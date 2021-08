Izabel Golulart miała 14 lat, gdy fryzjer zasugerował jej, że powinna zostać modelką. Ona jednak nie przepadała za swoim ciałem - w szkole dzieci nazywały ją "Żyrafą" i śmiały się z jej długich, przeraźliwie wręcz chudych rąk i nóg. Izabel postanowiła wykorzystać jednak szansę i przeniosła się do São Paulo, a już kilka lat później podpisała pierwsze zagraniczne kontrakty.

Izabel Goulart pracowała dla takich modowych gigantów jak Chanel, Givenchy, Balenciaga i Michael Kors. W 2006 roku została „Aniołkiem” Victoria's Secret i zaczęła się pojawiać na najważniejszych okładkach świata.



Poza sukcesami w życiu zawodowym, Izabel Goulart może się także pochwalić szczęśliwym, długoletnim związkiem. Od sześciu lat modelka związana jest z niemieckim bramkarzem, Kevinem Trappem, od trzech lat para jest zaręczona.





Izabel Goulart pozuje w basenie. Chwali się perfekcyjnym ciałem!

Izabel Goulart doskonale wie, że jest szczęśliwą posiadaczką jednego z najlepszych ciał w show-biznesie. Modelka regularnie chwali się nim na Instagramie, a fani niecierpliwie czekają na kolejne fotki.

Teraz Izabel opublikowała efekty niesamowitej sesji zdjęciowej. Seksowny "Aniołek" Victoria's Secret pozuje w skąpym stroju bikini... pod wodą. Zrobione w luksusowym basenie zdjęcia, modelka skomentowała jednym zdaniem - "Life is cool by the pool" - napisała, a fani wręcz zasypali ją komplementami.



W ostatnich dniach piękna Izabel rozpieszcza swoich wielbicieli i co jakiś czas dzieli się z nimi seksownymi fotkami. Na jednym ze zdjęć pozuje ubrana jedynie w dół od bikini, na innym prezentuje idealnie wyrzeźbiony brzuch. Mylą się jednak ci, którzy sądzą, że perfekcyjne ciało modelki to tylko zasługa dobrych genów. Piękna Brazylijka ostro trenuje i od czasu do czasu dzieli się z wielbicielami filmikami ze swoich treningów. Takie obrazki to najlepsza motywacja, prawda?

