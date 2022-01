Izabela Janachowska to szczęśliwa matka i żona! Doskonale odnalazła się w roli mamy

Izabela Janachowska zyskała olbrzymią rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie występowała w roli trenerki. Wcześniej wielokrotnie zdobywała medale dla Polski, jest też brązową medalistką Mistrzostw Świata z 2004 roku.

Izabela Janachowska w bikini

Izabela Janachowska odwołała rodzinną imprezę

Izabela Janachowska nie może doczekać się Bożego Narodzenia!

Izabela Janachowska szczerze o starszym mężu Jako wielokrotna mistrzyni Polski w 10 tańcach reprezentowała Polskę na najważniejszych światowych turniejach tanecznych.

Jednak prawdziwą sławę przyniosły jej programy o tematyce ślubnej. To w nich Janachowska doradzała i organizowała śluby parom młodym, co było jej długo skrywanym marzeniem.



Świetnie odnalazła się w roli prowadzącej i tak naprawdę wedding plannerki. Obecnie poświęca się wychowaniu 2-letniego synka i spełnia się jako kochająca żona.



Gdy para ogłosiła, że spodziewa się maleństwa, fani dosłownie oszaleli ze szczęścia, a gratulacje spływały do przyszłych rodziców tygodniami. Nic więc w tym dziwnego, że od czasu do czasu niektórzy zastanawiają się, czy rodzina znów się nie powiększy.



Instagram Post

Reklama

Zobacz również: Izabela Janachowska w stylowych skarpetkach. Ich cena powala!





Izabela Janachowska w ciąży? Zdjęcie powodem do spekulacji!

Tak było i tym razem, gdy Izabela Janachowska opublikowała zdjęcie z mężem, który przytulając ją, trzyma żonę za brzuch. W komentarzach natychmiast rozgorzała dyskusja, czy przypadkiem Iza nie spodziewa się maleństwa, a wskazówką miał być właśnie czuły gest męża!



"Tak patrzę.... patrzę....Pani chyba jest w ciąży" - napisała jedna z internautek pod zdjęciem.



Iza szybko odpisała, ale jej odpowiedź może nie być przekonująca dla wielu: "Nie... Przytyłam". Czyżby faktycznie gwiazda miała coś do ukrycia? Jeżeli nawet jest to prawdą, to Izabela zdecyduje sama, kiedy ogłosić radosne wieści!



Jeżeli zaś nie planuje z Krzysztofem powiększenia rodziny, to i tak wciąż cieszą się swoim szczęściem we trójkę, razem z małym Christopherem Alexandrem!



Zobacz również: Janachowska radzi, jak przygotować się do spowiedzi przed ślubem!





Instagram Post

Instagram Post