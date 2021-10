Izabella Krzan ma 26 lat, jednak, pomimo młodego wieku jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych prezenterek telewizyjnych w Polsce.

Piękność, która karierę w show-biznesie rozpoczynała od modelingu, w 2016 roku została Miss Polonia i to właśnie wtedy propozycje zawodowe posypały się do niej jak z rękawa.

Izabella Krzan fanom najbardziej znana jest jako współprowadząca teleturnieju "Koło Fortuny" i "Pytania na śniadanie", ale wcześniej prowadziła też m.in. program "Czar par" i cykl reportaży Lajk!.

Doświadczenia dziennikarskiego może jej więc pozazdrościć niejedna starsza koleżanka z branży.





Izabella Krzan w sieci. Takie zdjęcia wrzuca na Instagram

Izabella Krzan z pewnością nie może narzekać na brak zajęć, jednak zawsze znajduje również czas dla swoich fanów w mediach społecznościowych.

Piękna prezenterka telewizyjna regularnie publikuje w internecie swoje zdjęcia i można odnieść wrażenie, że znacznie różnią się one od tego, jaki wizerunek kreuje ona w telewizji publicznej.



Atrakcyjna brunetka, która na antenie jest profesjonalistką i raczej nie pokazuje zbyt wiele ciała, od czasu do czasu wrzuca do sieci fotki w dresie, samej koszuli lub w skąpych kostiumach kąpielowych, które wprawiają w zachwyt jej followersów.



Trzeba przyznać, że Izabella Krzan jest przepiękną kobietą. Nic dziwnego, że na Instagramie zgromadziła już ponad 250 tysięcy followersów!





