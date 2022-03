Anthea Turner podbiła serca widzów jako "Perfekcyjna Pani Domu"

Anthea Turner telewizyjną karierę zapoczątkowała w brytyjskim Sky Channel, gdzie w latach 1986-1989 prowadziła programy muzyczne na żywo. W krajowej telewizji BBC pojawiła się pierwszy raz w programie "Up2U".

Joy Corrigan pokazała obłędne ciało w bikini! Trudno oderwać wzrok!

Co dzieje się z królową Elżbietą II? Rodzina w strachu o nią!

Courteney Cox musiała sprzedać dom w Los Angeles. Powód przeraża

Charlotte Emma Aitchison we frywolnym stroju pozuje do zdjęcia! To jednak nie sprawiło, że wspieła się na wyżyny popularności. Dopiero w 2006 roku, gdy wcieliła się w rolę prowadzącej program "Perfekcyjna Pani Domu", świat zauważył w niej potencjał.

W każdym odcinku przedstawiane były dwie gospodynie domowe, które miały trudności z efektywnym prowadzeniem domu. Anthea pomagała im, udzielając wskazówek dotyczących sztuki sprzątania, prowadzenia domu, czy urządzania przyjęć.

Uczestniczki miały dwa tygodnie, by według wskazówek Antheai posprzątać domy i wówczas były one ponownie odwiedzane przez prowadzącą show. Ta, która lepiej wywiązywała się ze swoich obowiązków, wygrywała dany odcinek.

Reklama

Dobra passa brytyjskiego programu trwała przez trzy sezony, jednak, gdy telewizja wypuściła kolejny program, "Help Me Anthea, I'm Infested", w którym uczyła jak radzić sobie z domowymi szkodnikami, to nastąpiło załamanie. Program nie osiągnął popularności, jak poprzednie, bliźniacze serie i po trzech odcinkach zdjęto go z anteny.

Instagram Post

Jak dziś żyje i wygląda Anthea Turner?

Wówczas o celebrytce przestano pamiętać, ale nie oznacza to, że ona sama załamała się końcem swojej kariery. Dziś, w wieku 61 lat, wiedzie spokojne życie w swoim pięknym domu w Londynie i jest ulubienicą tamtejszych tabloidów.

Nic w tym dziwnego, bo gwiazda chętnie dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami i... sekretami urody! Okazuje się, że Anthea została fanką zabiegów medycyny estetycznej i chętnie pomaga matce naturze, by wciąż wyglądać pięknie.

Niedawno chwaliła się nawet operacją powiększenia biustu! Jak widać, praca w telewizji zapewniła gwieździe spokojną emeryturę z dala od skandali i problemów.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Chora Maryla Rodowicz "nie może liczyć na pomoc starszych dzieci"

Agnieszka Litwin trafiła do szpitala. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok

Monika Richardson w opłakanym stanie. Sąsiedzi zabrali głos