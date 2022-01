Jak pokochałam gangstera. Historia Nikosia

"Jak pokochałam gangstera" to sequel filmu z 2019 roku "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Jest już dostępny na Neflixie. Występuje w nim plejada polskich gwiazd, m.in. Tomasz Włosok, Julia Wieniawa, Sebastian Fabijański, Agnieszka Grochowska czy Janusz Chabior.

Druga część produkcji opowiada o życiu Nikodema "Nikosia" Skotarczaka z Gdańska, który od lat 70. zajmował się przemytem kradzionych aut. Przez kilka lat przebywał w więzieniu. Nikoś został zastrzelony w 1998 roku. Miał dwójkę dzieci - Piotra i Natalię Skotarczak.

Jak pokochałam gangstera. Julia Wieniawa

Julia Wieniawa gra w filmie "Jak pokochałam gangstera" Nikitę, partnerkę Nikosia. Aktorka miała do zagrania odważne sceny seksu w parze z Tomaszem Włosokiem oraz Sebastianem Fabijańskim. Na ekranie widać jednak tylko jej pośladki, co miało być życzeniem gwiazdy.



Czytaj więcej:



Julia Wieniawa została pobita? Zdjęcia aktorki zaniepokoiły fanów

Julia Wieniawa w ogniu krytyki. Poszło o jej nowego psa





Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.