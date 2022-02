Owsianka to szybki pomysł na pełnowartościowe śniadanie. Możemy przyrządzić ją na wiele sposobów. Latem najczęściej do płatków owsianych dodajemy sezonowe owoce - maliny, truskawki i borówki. W okresie jesienno-zimowym dużą popularnością cieszy się rozgrzewająca owsianka z dodatkiem cynamonu i kardamonu. Takie śniadanie wygląda zachęcająco i pysznie smakuje. Jak wpływa na nasze zdrowie?



Płatki owsiane: właściwości odżywcze

Płatki owsiane mają dużo wartości odżywczych, dlatego dietetycy zachęcają, by sięgać po nie regularnie. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy z grupy B, witaminę C i E i przeciwutleniacze, w tym tokotrieonole, kwasy fenolowe i kwas fitynowy.



Reklama

Jedząc owsiankę, dostarczamy organizmowi pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania między innymi: żelazo, wapń, magnez, cynk, selen, potas, fosfor oraz miedź. Płatki owsiane obniżą także poziom "złego" cholesterolu LDL.

Zdjęcie W okresie jesienno-zimowym dużą popularnością cieszy się rozgrzewająca owsianka z dodatkiem cynamonu / 123RF/PICSEL

Jesz regularnie owsiankę? Takie zmiany możesz zauważyć!

Do tego, że płatki owsiane są zdrowe nie trzeba przekonywać rodziny Donelly z Irlandii Północnej. Rodzeństwo w tym roku trafiło do Księgi Rekordów Guinessa - to najstarsza rodzina na świecie. Jako sekret długowieczności podają właśnie regularne spożywanie płatków owsianych. "Owsianka około godziny 22, a potem na śniadanie o 7 rano" - opisuje swoją dietę jeden z braci.

Rzeczywiście, częste spożywanie owsianki jest niezwykle zdrowe - zwłaszcza jeśli nie dodajemy do niej słodkich dodatków w postaci czekolady, karmelu czy konfitur. Płatki owsiane zawierają mnóstwo błonnika, który przyspiesza przemianę materii, usprawnia procesy trawienne i sprawia, że jesteśmy długo syci.

Płatki owsiane cenione są także jako naturalny środek przeczyszczający. Ich systematyczne spożywanie obniża poziom kwasów żółciowych, a tym samym usprawnia pracę jelit - przyspiesza perystaltykę i pobudza ukrwienie. Sprawia również, że nie mamy problemów z zaparciami i wzdęciami.



***

Zobacz również:



Imbir: Kto nie powinien go spożywać?

Kiedy opuszczenie mszy to nie grzech? Kościół stawia sprawę jasno

Modne sukienki na wiosnę 2022: Bufy wracają do łask!