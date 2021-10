Jana Kramer, piosenkarka country i aktorka, otworzyła się i podzieliła ze światem bardzo bolesnym wyznaniem. Okazuje się, że musiała mierzyć się z niezwykle trudną historią - w swoich związkach z mężczyznami była ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. Wokalistka przeżywała bardzo trudne chwile i nie widziała nadziei, jednak postanowiła podjąć stanowcze kroki i odseparować się od osób, które zadawały jej ból.



Historią podzieliła się na swoim profilu na Instagramie.





Jana Kramer ofiarą przemocy domowej

Jana Kramer do swojego wpisu dołączyła zdjęcie, na którym trzyma kartki z hasłami. Mówi na nich, jak czuła się, kiedy była w toksycznych relacjach. W poście podzieliła się bardzo trudnym wyznaniem:





"Byłam psychicznie, fizycznie i emocjonalnie wykorzystywana w poprzednich związkach. Pozwoliłam na pewne zachowania, ponieważ naprawdę wierzyłam w negatywne głosy w mojej głowie"

- napisała Kramer.



Jak podzieliła się, zmiana partnera nie pomagała, bo ostatecznie Jana znów trafiała w szpony toksycznej relacji. Wokalistka zaczęła wierzyć w to, że nie jest warta miłości.



Instagram Post

Przez ostatnie sześć lat Jana Kremer była w związku z Mike'm Coussinem. Rozwiodła się z nim jednak, a powodem tego miały być zdrady mężczyzny. Po rozwodzie Jana Kramer ma wypłacać byłemu mężowi 3200 dolarów miesięcznie ze względu na to, że oboje mają zajmować się dziećmi.





Kim jest Jana Kramer?

Jana Kramer to 37-letnia piosenkarka country i aktorka. Grała w takich filmach jak "pogoda na miłość", "Bal maturalny" czy "Klik: I robisz, co chcesz", była także odtwórczynią roli Alexa Dupre w popularnym serialu "One Tree Hill".

Jako piosenkarka zadebiutowała w 2012 roku. Wydała dwa albumy: "Jana Kramer" oraz "Thirty One".

